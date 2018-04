Strażacy i wolontariuszki ze stowarzyszenia Psijaciele uratowali kundelka, który bardzo długo był uwięziony w pustostanie. Zamknął go tam prawdopodobnie właściciel, który zaraz potem trafił do szpitala. O psie wszyscy zapomnieli i niewiele dzieliło go od śmierci głodowej.