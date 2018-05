120 zarzutów dla pięciu zatrzymanych notariuszy





Zatrzymano pięciu notariuszy podejrzanych o przestępstwa związane z udzielaniem lichwiarskich pożyczek i wyłudzaniem nieruchomości od mieszkańców Gdańska - w środę osobiście na konferencji prasowej poinformował minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Czterech jest z Pomorza.

- Zatrzymano pięciu notariuszy podejrzanych o szereg przestępstw związanych z wyłudzaniem nieruchomości od mieszkańców Gdańska, i nie tylko, przez grupy przestępcze, które parały się udzielaniem lichwiarskich pożyczek, a tak naprawdę w ukartowany sposób przejmowały od nieświadomych tego pokrzywdzonych dorobek całego życia – powiadomił media Zbigniew Ziobro.

Czterech zatrzymanych pochodzi z Pomorza, jeden z Warszawy. Według informacji ministerstwa, poszkodowanych jest ponad 400 osób, które straciły w sumie więcej niż 20 milionów złotych.

Wybierali już zadłużonych

Podczas konferencji prasowej w Gdańsku minister Ziobro podkreślał, że zatrzymani popełnili przestępstwa "niezwykle naganne i moralnie obciążające sprawców". Mieli oszukiwać bowiem głównie osoby starsze.

Minister dodał, że sprawą od dłuższego czasu zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. - Były też zatrzymania. Po raz pierwszy zastosowano w tym śledztwie wprowadzoną instytucję konfiskaty rozszerzonej - zaznaczył Ziobro.

Wszyscy zatrzymani mają usłyszeć łącznie 120 zarzutów – głównie związanych z dwoma przestępstwami: niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 par. 2 Kodeksu karnego) oraz pomocnictwa do oszustw (art. 18 par. 3 Kodeksu karnego w związku z art. 286 par. 1 Kodeksu karnego). Oszustwa miały zostać popełnione od 2010 do 2016 roku.

Nadszarpnięte zaufanie

Notariusze mieli namawiać klientów do brania pożyczek pod zastaw swoich nieruchomości. Pobierali za to taksę notarialną – w sumie z dokumentów prokuratury wynika, że na procederze zarobili 105 tysięcy złotych. Wybierali osoby, które już były w ciężkiej sytuacji materialnej.

Oprocentowanie pożyczek w dokumentach wynosiło od 10 do 20 procent, ale, jak twierdzi prokuratura, faktycznie osiągało nawet 80 procent. Umowy były też tak skonstruowane, że pożyczkodawca mógł z pominięciem sądu zdecydować o eksmisji zameldowanych w lokalu osób.



- Pokrzywdzeni zgłaszali się do notariuszy z pełnym zaufaniem, bowiem reprezentowali oni majestat państwa. Oczekiwali od nich wysokich standardów etycznych, a podejrzani notariusze bezwzględnie, z cynizmem i wyrachowaniem to wykorzystali i uczestniczyli w wyrzucaniu osób starszych na bruk. Nie ma na to naszej zgody – stwierdził Ziobro.

Niekorzystne umowy

- Sporządzone przez nich akty notarialne w sposób oczywisty i rażący naruszały ekwiwalentność wzajemnych praw i obowiązków stron umowy. Zawierały one zapisy o zawyżonej wysokości faktycznie przekazanych kwot pieniężnych w stosunku do zapisanej w akcie notarialnym i zaniżające wartość nieruchomości – poinformowała na dzisiejszej konferencji prasowej Teresa Rutkowska–Szmydyńska, prokurator okręgowa z Gdańska.

Wskazała ona, że konstrukcja sporządzanych przez notariuszy aktów notarialnych wskazywała na to, że już w chwili ich sporządzenia pożyczkobiorcy tracili własność nieruchomości. Niezależnie bowiem od formy umowy zawsze następowało przeniesienie prawa własności na rzecz pożyczkodawców. W sumie prokuratura sprawdziła 900 aktów notarialnych sporządzonych dla 700 nieruchomości.

Prokuratura już zapowiedziała, że wystąpi o tymczasowe aresztowanie notariuszy. Zabezpieczono także na poczet ewentualnych odszkodowań ich mienie o wartości 8 milionów złotych.

