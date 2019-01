Paweł Adamowicz spocznie w Bazylice Mariackiej

Urząd Miasta Gdańska poinformował o szczegółach sobotniego pogrzebu Pawła Adamowicza. Spocznie w Bazylice Mariackiej. Mieszkańcy mogą pożegnać prezydenta w niej i w Europejskim Centrum Solidarności. Rodzina prosi, by nie składać kondolencji i nie przynosić zniczy ani kwiatów.

Przedstawiciele Urzędu Miasta przekazali szczegóły na temat pogrzebu prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Organizatorem uroczystości jest właśnie Urząd Miasta przy udziale rodziny.

Uroczystości pogrzebowe - poinformowała wiceprezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz - rozpoczną się w czwartek o godz. 15 uroczystą sesją Rady Miasta Gdańska w Dworze Artusa. Zaproszeni są radni wszystkich kadencji od 1990 roku.



- Od godz. 17, przez 24 godziny, w Europejskim Centrum Solidarności będzie wystawiona trumna pana prezydenta. Tak, by gdańszczanie, którzy chcą się pożegnać mogli to po prostu zrobić - mówiła Dulkiewicz.



Przypomniała też, że w ECS od wtorku wystawiona jest księga kondolencyjna i będzie ona tam wystawiona "tak długo, jak to będzie konieczne". Z kolei w Urzędzie Miejskim w Gdańsku księga kondolencyjna będzie wystawiona do piątku do godz. 20.

- Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę o godzinie 12, ale do tego czasu mieszkańcy będą mieli możliwość pożegnać się z panem prezydentem - przekazywała rzeczniczka prasowa prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

W piątek w pochodzie ulicami miasta, który rozpocznie się o 17, trumna zostanie przeniesiona do Bazyliki Mariackiej. Tam ma zostać pochowany - o to prosiła rodzina, a metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przystał na to. On też będzie celebrował mszę.

Komunikacja miejska w piątek i sobotę będzie bezpłatna. W pogrzebie można będzie też uczestniczyć za pośrednictwem kilku telebimów wystawionych w mieście.

Przed pogrzebem prezydenta Pawła Adamowicza, Gdańska Organizacja Turystyczna rozda mieszkańcom miasta dwa tysiące flag miasta. Można je odbierać od czwartku w Punkcie Informacji Turystycznej na Długim Targu i w Urzędzie Miejskim przy Nowych Ogrodach.

Po raz pierwszy od śmierci Adamowicza publicznie głos zabrała jego żona Magdalena. Zaapelowała, by na pogrzeb nie przynosić kwiatów i zniczy, a w zamian wesprzeć dwie organizacje, które były ważne dla zmarłego prezydenta Gdańska - Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz stowarzyszenie "Wszystko dla Gdańska".

- Taka jest moja wola i wiem, że taka byłaby wola mojego męża - powiedziała Adamowicz.

Potwierdziła to także podczas konferencji wiceprezydent Dulkiewicz, dodając także możliwość wsparcia Hospicjum księdza Dutkiewicza. Jak przekazała, ten cel też wskazała rodzina. - Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji - dodała.

Rodzina prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest w kontakcie z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie pogrzebu - poinformowała Aleksandra Dulkiewicz, pytana o udział przedstawicieli partii politycznych i władz państwowych na uroczystościach pogrzebowych.

Oglądaj Wideo: tvn24 Całość konferencji o szczegółach pogrzebu Pawła Adamowicza



Zmarł po ataku nożownika

Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zaatakował w niedzielę 27-letni Stefan W. na scenie WOŚP podczas Światełka do Nieba. Prezydent na miejscu był reanimowany, a w szpitalu przeszedł kilkugodzinną operację. Jego stan był bardzo ciężki. W poniedziałek zmarł. Miał 53 lata. Prezydentem Gdańska był od 20 lat.

Od wtorku do dnia pogrzebu Pawła Adamowicza obowiązuje w Gdańsku żałoba.

Decyzję o wprowadzeniu żałoby podjęło także kilka innych miast, między innymi Warszawa i Sopot.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że dzień pogrzebu Pawła Adamowicza będzie dniem żałoby narodowej.

