Auto w nocy śmiertelnie potrąciło pieszego. Kamizelkę odblaskową miał, ale w plecaku

Pod Pasłękiem (warmińsko-mazurskie) samochód osobowy potrącił nocą prawidłowo idącego skrajem jezdni pieszego. Mężczyzna zmarł. Okazało się, że kamizelkę odblaskową miał, ale w plecaku.

Odblaski dla babci i dziadka. Akcja policji w Szczecinie Dziś dzień Babci... czytaj dalej »

Oficer prasowy elbląskiej policji Jakub Sawicki poinformował, że tragiczny wypadek wydarzył się na prostym odcinku drogi między miejscowościami Nowe Kusy i Jelonki pod Pasłękiem.

- Do wypadku doszło o godzinie 22.30. Pieszy, 39-letni mężczyzna, szedł prawidłowo. Nie miał jednak na sobie kamizelki odblaskowej. Zginął na miejscu - powiedział Sawicki. Dodał, że okazało się, iż kamizelkę odblaskową pieszy miał schowaną w plecaku.

Sawicki dodał, że policyjne dochodzenie wyjaśni, czy 32-letni kierowca opla, który potrącił pieszego, nie jechał zbyt szybko. - Był trzeźwy - dodał policjant.

Policja i działacze organizacji zabiegających o poprawę bezpieczeństwa na drogach od lat apelują, by piesi nosili po zmroku i przy złej widoczności kamizelki odblaskowe lub elementy odblaskowe, by byli lepiej widoczni. Jest to ważne zwłaszcza tam, gdzie jezdnie nie są oświetlone.