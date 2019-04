"Harry Potter", "Zmierzch", słoń i Hello Kitty spłonęły na stosie przed kościołem, bo "przynoszą złą moc"

Jesteśmy posłuszni Słowu:

"Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi" . Pwt 7, 25

"Duża liczba uprawiających magię przynosiła swe księgi i palił je wobec wszystkich". Dz 19, 19a

Ks. Gabriel Amorth, Ks. Olszewski - wprost przestrzegają przed tym, by uważać, co się czyta, ponieważ wpływa to na nas i na nasze postrzeganie świata.