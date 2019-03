Ministerstwo "uaktualniło" opinię w sprawie polowań nad Zalewem Wiślanym. Są nielegalne

Video: tvn24

Gowin: nadchodzą wybory, zaczął się sezon polowań

13.02 | Ważne jest to, żeby po pierwsze bezwzględnie odtajnić akta komunistycznych służb bezpieczeństwa, a po drugie wyciągać wnioski, czyli to co stało się wczoraj - stwierdził w "Rozmowie Piaseckiego" wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Odniósł się do wtorkowej dymisji Kazimierza Kujdy z funkcji szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gowin powiedział też, że nagromadzenie afer związanych z obozem władzy świadczy o tym, że "zaczął się sezon polowań" przed nadchodzącymi wyborami.

»