Autor zdjęć do "Iron Mana" i "Czarnego łabędzia" usłyszał zarzuty. Prokuratura wnioskuje o areszt

50-letni operator został zatrzymany

14.11| 50-letni amerykański operator miał zaatakować ratowników medycznych w jednym z bydgoskich hoteli, kiedy ci chcieli mu pomóc. Później mężczyzna miał także być agresywny w stosunku do policjantów, którzy zostali wezwani na miejsce. Zatrzymany to Matthew L. – nominowany do Oscara za "Czarnego łabędzia". Był jednym z gości festiwalu filmowego Camerimage w Bydgoszczy.

