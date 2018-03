15.03 | Nieprzytomny mężczyzna leżał na przystanku w Olsztynie. Nikt nie chciał mu pomóc. Podeszło za to dwóch mężczyzn. Jeden go okradł, drugi próbował.

Mężczyzna leżał na przystanku w Olsztynie. Nikt mu nie pomógł. Za to został okradziony. Najpierw podszedł do niego mężczyzna i wyciągnął mu portfel. Za chwilę obszukał go inny przechodzień, ale już nic nie znalazł. Podejrzanego o kradzież kilka minut później zatrzymali strażnicy miejscy.