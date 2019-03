Ominął samochód przed przejściem dla pieszych i potrącił kobietę

W pierwszej kolejności to my sami odpowiadamy za swoje bezpieczeństwo! Dlatego zadbajmy o to, by jako pieszy być zawsze dobrze widocznym na drodze, pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników drogi i przestrzegajmy przepisów dotyczących ruchu pieszych. Natomiast wsiadając za kierownicę bądźmy zawsze skupieni na drodze i jej bezpośrednim otoczeniu, a dojeżdżając do przejścia dla pieszych upewnijmy się, czy ktoś właśnie na nie nie wchodzi