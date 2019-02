Nie ustąpiła pierwszeństwa tramwajowi, po zderzeniu straciła prawo jazdy

Zatrzymaniem prawa jazdy i skierowaniem wniosku do sądu zakończyło się zderzenie osobowego mitsubishi z tramwajem. Kobieta, wykonując manewr skrętu w lewo, nie udzieliła pierwszeństwa kierującemu tramwajem. Zdarzenie to spowodowało utrudnienia w ruchu.

Tarchomin: jedna osoba ranna w zderzeniu tramwaju z busem Na skrzyżowaniu... czytaj dalej »

W poniedziałek o godz. 6.30 w Olsztynie kierująca pojazdem mitsubishi jadąc ul. Sikorskiego od ul. Tuwima i wykonując manewr skrętu w lewo do jednego z olsztyńskich marketów budowlanych, nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu od ul. Sikorskiego w kierunku Dywizjonów 303 tramwajowi, doprowadzając do zdarzenia. O tej godzinie sygnalizacja świetlna byłą wyłączona. Uderzenie to spowodowało wykolejenie się tramwaju.

Policjanci przebadali kierujących na zawartość alkoholu. Byli trzeźwi. Kierująca mitsubishi została przewieziona do szpitala na obserwację. Policjanci za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach.

Uszkodzenia pojazdu były na tyle poważne, że zatrzymano kierującej również dowód rejestracyjny. Zdarzenie z tramwajem spowodowało utrudnienia komunikacyjne w Olsztynie.

Miejsce zderzenia tramwaju z mitsubishi Fot. warmińsko-mazurska policja

Miejsce zderzenia tramwaju z mitsubishi Fot. warmińsko-mazurska policja

Miejsce zderzenia tramwaju z mitsubishi Fot. Warmińsko-mazurska policja