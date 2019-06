Na czerwonym na pasach wjechała w matkę z pięciolatkiem. "Bo się spieszyła"

W matkę z synem, którzy prawidłowo przechodzili przejściem dla pieszych na jednej z olsztyńskich ulic wjechała spiesząca się 24-latka. Na nagraniu z monitoringu miejskiego widać, jak w ostatniej chwili próbuje hamować. Potrącenie wyglądało groźnie, ale skończyło się na ogólnych potłuczeniach. Kobieta straciła prawo jazdy.

System kamery monitoringu miejskiego ITS w Olsztynie przebieg tego zdarzenia zarejestrował w sobotę (22 czerwca) kilka minut przed godziną 13 na skrzyżowaniu przy ulicy Limanowskiego. Jadąca białym volkswagenem 24-letnia kobieta wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle, w momencie kiedy na przejście dla pieszych wchodziły cztery osoby. Próbując wyhamować wjechała w matkę idącą za rękę z 5-letnim chłopcem.

- Matka z ogólnymi potłuczeniami nie była hospitalizowana. Dziecko miało także ogólne potłuczenia, jednak bez żadnych poważnych obrażeń. Decyzją lekarza trafiło na obserwację do szpitala – potwierdza sierż. szt. Tomasz Markowski z zespołu prasowego KWP Olsztyn.

Sąd zdecyduje o karze

Kierującej volkswagenem policjanci zatrzymali prawo jazdy i skierowali do sądu wniosek o ukaranie do sądu.

- Tłumaczyła się pośpiechem. Osoby na przejściu zauważyła w ostatniej chwili i zdążyła w ostatniej chwili wytracić prędkość – dodaje Markowski.

Kierująca była trzeźwa. O ewentualnej grzywnie i okresie zatrzymania uprawnień zadecyduje sąd.

Policjanci przestrzegają: pośpiech i chwila nieuwagi na drodze wystarczą do tego, by doszło do tragedii. Pamiętajmy, że piesi w konfrontacji z rozpędzonym samochodem rzadko kiedy wychodzą bez szwanku. Dlatego szczególnie w obszarze zabudowanym, w miejskim gęstym ruchu tak ważne jest zachowanie koncentracji, bezpiecznej prędkości, a także zasady ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu drogowego.