Sześć okrętów NATO wpłynęło do portu w Gdyni

Video: tvn24

Okręty NATO w Gdyni

19.04| Okręty wpłynęły już do portu w Gdyni. Należą one do Stałego Zespołu Sił Morskich NATO. Cały czas są w stanie gotowości bojowej i, jeśli zajdzie potrzeba wypłyną na wodę, żeby interweniować. Na razie jednak ich pobyć planowany jest przez cały okres Świąt Wielkanocnych. W weekend będzie możliwość zwiedzania okrętów.

