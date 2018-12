"Wyjaśnienie tej sprawy ze względu na dobro Kościoła jest rzeczą ze wszech miar wskazaną"

Video: tvn24

Adamowicz o ks. Jankowskim: "Chcemy poznać prawdę, nawet...

7.12|Po reportażu Dużego Formatu na temat księdza Jankowskiego, do prezydenta Gdańska napływają pytania, o stanowisko miasta i kościoła w tej sprawie. - Parę dni temu zmarł brat księdza arcybiskupa metropolity gdańskiego, wczoraj składałem mu telefonicznie kondolencje, ale też podjąłem sprawę księdza Henryka Jankowskiego - powiedział Adamowicz i dodał, że na razie nie dostał konkretnej odpowiedzi. Prezydent został zapytany także o to, czy bierze pod uwagę usunięcie pomnika prałata. - Myślę, że wszystko jest możliwe, ale nie zdarzy się to z dnia na dzień - odpowiada.

