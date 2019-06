30 lat wolności. Najważniejsze wydarzenia w Gdańsku

30 lat temu, 4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyły się pierwsze po latach komunizmu częściowo wolne wybory. Z tej okazji odbędą się debaty, koncerty i warsztaty. Swój udział zapowiedzieli m.in. uczestnicy obrad Okrągłego Stołu. Sprawdź harmonogram uroczystości czerwcowych w Gdańsku oraz to, jak zmieni się organizacja ruchu w tych dniach.

W Gdańsku do 11 czerwca odbędzie się ponad 130 wydarzeń, podczas których spotka się około 100 tysięcy gości. A wszystko, aby uczcić 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów.

Wydarzenia oznakowane są logo autorstwa Jerzego Janiszewskiego, twórcy legendarnego znaku "Solidarności". Hasło obchodów to "Bądźmy razem!".

Uroczystości zostały podzielone na dziewięć stref:

* Strefa ECS na Placu Solidarności, w Europejskim Centrum Solidarności (m.in. spotkania, debaty, koncerty i wystawa stała).

* Strefa społeczna przy Sali BHP w Gdańsku, ulica ks. Jerzego Popiełuszki 6 (m.in. debaty, warsztaty, spotkania m.in. z Agnieszką Holland, Leszkiem Balcerowiczem, Lechem Wałęsą, Szymonem Hołownią i Kubą Wojewódzkim.

* Strefa kultura obejmuje przestrzeń praktycznie całego Głównego Miasta (spotkania i wystawy, m.in. poświęcona pamięci Pawła Adamowicza).

* Skwer Świętopełka Park Świętopełka, ul. Świętojańska 66 (m.in. wystawa 20 plakatów wyłowionych w konkursie, spotkania i rozmowy).

* Okrągły Stół przy fontannie ECS, Plac Solidarności 1 (warsztaty manualne, koncerty, spotkania m.in. z Adamem Wajrakiem i prof. Jerzym Bralczykiem).

* Czytelnia Wolności plac Kobzdeja (warsztaty, spotkania literackie, z dziennikarzami i ze świadkami wydarzeń czerwcowych 1989).

* Międzynarodowe Forum Obywatelskie Plac Solidarności 1, ECS (dwudniowe wydarzenie otwarte, w którym udział zapowiedzieli politycy, analitycy, ludzie nauki i sztuki).

* Strefa Delegatów Plac Zebrań Ludowych, Plac Solidarności 1, Ołowianka 1, Podkramarska 5 (wydarzenia dla oficjalnych delegatów, zaproszonych przez prezydenta Gdańska).

Źródło: 2019gdansk.pl Obchody rocznicy wyborów 4 czerwca w Gdańsku. Mapa przestrzeni

Główne wydarzenia odbędą się 4 czerwca. O godzinie 12 przy Budynku Europejskiego Centrum Solidarności podpisana zostanie Deklaracja Wolności i Solidarności. Następnie wspólnie odśpiewany zostanie hymn Polski.

O 17.30 na Długim Targu każdy będzie mógł zrobić wspólne "Rodzinne zdjęcie Polaków" wraz z Donaldem Tuskiem, Lechem Wałęsą i Aleksandrą Dulkiewicz.

Tego dnia odbędzie się także główny koncert "30 lat wolności". To trzygodzinne widowisko multimedialne według scenariusza i w reżyserii Bolesława Pawicy. Zagrają m.in. Oddział Zamknięty, Perfect, Dżem, Lady Pank, Mr Zoob, Krystyna Prońko, Maciej Maleńczuk, Kayah, Kasia Kowalska, Natalia Nykiel, Sebastian Karpiel-Bułecka, Maciej Balcar, Raz Dwa Trzy, Kamil Bednarek, Krzysztof Zalewski, Mateusz Ziółko, Sound'n'Grace, Happysad, Igor Herbut, Piotr Cugowski i Michał Szpak.

Harmonogram wydarzeń 4 czerwca w Gdańsku

Godz. 1.00-23.59

WYSTAWA: BUDOWANIE WSPÓLNOTY. PAWEŁ ADAMOWICZ I GDAŃSZCZANIE

Na Długim Targu pojawią się zdjęcia poświęcone pamięci Pawła Adamowicza, zamordowanego w styczniu prezydenta Gdańska. Dalszą część wystawy będzie można znaleźć w Sali Zimowej Ratusza Głównego Miasta. Kupując bilet, zwiedzający zobaczą pamiątki po Pawle Adamowiczu.

Będzie to zapowiedź powstającej wystawy stałej, która ma opowiadać historię gdańskiej samorządności.

Godz. 8.00- 23.55

WYSTAWA: WIOSNA DEMOKRACJI

Na Targu Rakowym 5/6 zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć pamiątki mieszkańców Gdańska z 1989 roku. W większości będą to rzeczy związane z wydarzeniami czerwcowymi.

Na Targu Rakowym 5/6 zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć pamiątki mieszkańców Gdańska z 1989 roku. W większości będą to rzeczy związane z wydarzeniami czerwcowymi.

WYSTAWA: DRUŻYNA LECHA

Przy ulicy Długiej 12 (na wysokości Domu Uphagena) będzie można zobaczyć kolekcję plakatów wyborczych Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", które promowały kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu w 1989 roku.

Reżyser Andrzej Wajda i doradca Solidarności Bronisław Geremek wpadli na pomysł, aby kandydaci reklamowali się na zdjęciach z Lechem Wałęsą, legendarnym przywódcą opozycji demokratycznej. Być może właśnie dzięki temu z 261 startujących w wyborach osób z - jak o nich mówiono - drużyny Lecha, mandat zdobyło 260 kandydatów.

Godz. 9.00-11.00

ŚWIĄTECZNE ŚNIADANIE

Na Placu Solidarności 1, przy Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się śniadanie. Będzie kawa, herbata, drożdżówki, chleb i dżem. Każdy może przynieść także ze sobą własne jedzenie i koce. Jak mówią organizatorzy, będzie możliwość wspólnej rozmowy i "żaden temat nas nie poróżni".

Godz. 10.00-11.00

FUNDACJA WSPÓŁDZIELNIA

Akademia Emocji organizuje warsztaty dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Spotkanie odbędzie się przy Sali BHP w Gdańsku w Strefie Społecznej.

Godz. 10.00-16.00

ZBIÓRKA PAMIĄTEK

Europejskie Centrum Solidarności w archiwum przy Placu Solidarności 1 zbierać będą materiał dokumentujący opór społeczny wobec władzy komunistycznej w latach 1970-1989.

"Wdzięczni jesteśmy za każdy dar" - piszą organizatorzy.

Godz. 10.00-18.00

WYSTAWA: ODDAJ GŁOS

W Ratuszu w Staromiejskim, przy ulicy Korzennej 33/35 będzie można cofnąć się w czasie do czerwca 1989 roku. Powstanie instalacja artystyczna, która odwzoruje prawdziwy lokal wyborczy, który znajdował się w tym miejscu. Żeby wspomnienia stały się jeszcze bardziej rzeczywiste, wykorzystana zostanie autentyczna urna wyborcza.

Zwiedzający będą mieli okazję skomentować przemiany 1989 roku oraz oddać swój głos na rzecz zmian.

Godz. 10.00-19.00

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ 1989 ROKU

Spotkanie odbędzie się w sali wystaw czasowych w ECS. Gości przywita Lech Wałęsa oraz Aleksandra Dulkiewicz.

Wystąpić mają m.in. Janusz Steinhoff, Henryk Wujec oraz prof. Jerzy Stępień. Wykład poprowadzi prof. Andrzej Friszke. Zapowiedziana jest także debata "Refleksja po 30 latach od wyborów czerwca '89".

Około godziny 13.30 planowane jest wspólne zdjęcie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego z Lechem Wałęsą w Sali E wystawy stałej. O godzinie 14.15 odbędzie się spotkanie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i komitetów obywatelskich przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

Godz. 12.00-18.00

WYSTAWA: 30 LAT - DALEKO, CZY BLISKO?

Artyści z Przestrzeni Sztuki WL4 zaprezentują swoje prace na terenie Stoczni Cesarskiej.

Godz. 12.00

W SAMO POŁUDNIE

Uroczystość jubileuszowa na scenie przy ECS. W programie m.in. wspólne odśpiewanie hymnu oraz podpisanie DEKLARACJI WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI. Poza tym wspólne zdjęcie i tort z okazji 30. urodzin polskiej demokracji.

Godz. 14.30

DEBATA: 4 CZERWCA 1989. POCZĄTEK NOWEJ EPOKI

Dyskusja odbędzie się w audytorium w ECS. Udział wezmą Jan Krzysztof Bielecki, Waldemar Pawlak, Jerzy Buzek, Aleksander Hall, Leszek Miller i Leszek Balcerowicz.

Debatę poprowadzi Antoni Dudek.

DEBATA: EUROPEJCZYCY. CZY NADAL "CZUJEMY WSPÓLNOTĘ NASZYCH LOSÓW"?

Dyskusja odbędzie się w bibliotece w ECS. Udział wezmą Paweł Kowal, Padraic Kenney, Marci Shore, Georges Mink, Elżbieta Matynia, Oksana Zabużko, Timothy Garton Ash oraz Ireneusz Krzemiński.

Prowadzenie: Kacper Dziekan.

Godz. 16.15

DEBATA: WYKLUCZENI, ZAPOMNIANI, NIEWIDZIALNI

Dyskusja odbędzie się w audytorium w ECS. Udział wezmą David Ost, Michał Buchowski, Sylwia Chutnik, Ryszard Bugaj, Adam Bodnar i Przemysław Wielgosz.

Debatę poprowadzi Grzegorz Piotrowski.

Godz. 17.30

WIEC

Scena na Długim Targu. Zaplanowane są wystąpienia gości specjalnych Święta Wolności i Solidarności oraz odegranie hymnu Europy i wspólne zdjęcie.

Godz. 18.00

DEBATA: KULTURA - SIŁĄ DEMOKRACJI

Dyskusja odbędzie się w audytorium w ECS. Udział wezmą Anda Rottenberg, Małgorzata Omilanowska, Alicja Knast, Piotr Cywiński, Cezary Obracht-Prondzyński i Beata Chmiel.

Debatę poprowadzi Olga Wysocka.



Godz. 20.00-22.00

KONCERT GŁÓWNY - WIDOWISKO MULTIMEDIALNE: 30 LAT WOLNOŚCI

Koncert odbędzie się na placu Zebrań Ludowych.

Widowisko zostanie podzielone na trzy rozdziały o tytułach "Było", "Jest" i "Będzie", które złożą się na opowieść o wolności w Polsce od lat 80. ubiegłego wieku.

Zagrają m.in. Oddział Zamknięty, Perfect, Dżem, Lady Pank, Mr Zoob, Krystyna Prońko, Maciej Maleńczuk, Kayah, Kasia Kowalska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Maciej Balcar, Raz Dwa Trzy, Kamil Bednarek, Krzysztof Zalewski, Mateuszu Ziółko, Sound'n'Grace, Happysad, Igor Herbut, Piotr Cugowski i Michał Szpak.



Będzie można usłyszeć covery takich piosenek, jak "Arahja" Kultu, "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena oraz "Sound of Silence" Simona i Garfunkela.



Scenariusz i reżyseria: Bolesław Pawica.

Godz. 22.30-00.15

FILM: WAŁĘSA CZŁOWIEK Z NADZIEI

Projekcja filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy odbędzie się przy sali BHP, przy ulicy Jerzego Popiełuszki 6.

Zmiany w organizacji ruchu

Od 1 czerwca w związku z obchodami 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów, nastąpią zmiany w organizacji ruchu w centrum Gdańska.

Od 1 czerwca, godz. 0.00 do 4 czerwca, godz. 23.59 na obszarze Gdańska w autobusach i tramwajach ZTM Gdańsk będzie można jeździć bez biletów.

W dniach 1 i 4 czerwca odbędą się dwa koncerty na Placu Zebrań Ludowych. W te dni wszystkie linie autobusowe i tramwajowe będą funkcjonować odpowiednio wg sobotnich i stałych powszednich rozkładów jazdy, ważnych w okresie nauki szkolnej. Po godzinie 22:15 zaplanowano dodatkowe kursy, by mieszkańcy łatwiej mogli dotrzeć do domów.

ZAMKNIĘTE ULICE

ZAMKNIĘTA - ul. Giełguda w dniu 01.06.2019 (sobota) od godziny 6.00 rano do 0.00 oraz w dniu 04.06.2019 (wtorek) od godziny 6.00 rano do 0.00. Dojazd od ul. Focha przez ul. Giełguda do ul. 3 maja – NIEMOŻLIWY

ZAMKNIĘTY - dziki parking przy Cmentarzu Garnizonowym od strony ul. Giełguda w dniu 30.05.2019 (czwartek) od godziny 6.00 rano do 5.06.2019 (środa) do 6.00

ZAMKNIĘTY - Trakt Konny od ul. Orzeszkowej do ul. 3 maja w dniu 01.06.2019 (sobota) od godziny 6.00 rano do 0.00 oraz 04.06.2019 (wtorek) od godziny 17.00 do 0.00

ZAMKNIĘTA - Świętojańska od ul. Szklary do ul. Grobla II od 28.05.2019 (wtorek) od 6.00 do 6.06.2019 do 6.00 (czwartek)

ZAMKNIĘTY - Trakt Konny od ul. Orzeszkowej do ul. 3 maja w dniu 01.06.2019 (sobota) od godziny 6.00 rano do 0,00 oraz 04.06.2019 (wtorek) od godziny 17.00 do 0.00

ZAMKNIĘTA - 3 maja od Traktu Konnego do ul. Dąbrowskiego w dniu 01.06.2019 (sobota) od godziny 6:00 rano do 0.00 oraz 04.06.2019 (wtorek) od godziny 17.00 do 0.00

ZAMKNIĘTA - Doki od dnia 31.05.2019 (od godz.11:00) do dnia 5.06.2019 (do godz. 6.00)

ZAMKNIĘTA - Nowomiejska - zamknięcie dla ruchu pojazdów od skrzyżowania z ul. Jana z Kolna do skrzyżowania z ul. Popiełuszki - od dnia 31.05.2019 (od godz.11.00) do dnia 5.06.2019 (do godz. 6.00)

ZAMKNIĘTA - Kładka dla pieszych nad linia kolejową i Jana z Kolna - zamknięcie dla ruchu pieszych w dniu 1.06.2019 (18.0-0.00) oraz w dniu 4.06.2019 (18.00-0.00).

Peron SKM GDAŃSK STOCZNIA - NIECZYNNY W GODZINACH ZAMKNIĘCIA KŁADKI. W tym czasie bilety SKM będą honorowane w tramwajach i autobusach na trasie Gdańsk Główny-Politechnika-Gdańsk Główny.

Jak przypomina Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, samochody parkować można tylko w miejscach do tego wyznaczonych, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Dokoła trenów imprez są prywatne parkingi, na których można zostawić samochód.

Poruszanie się po mieście, między terenami wydarzeń odbywa się zgodnie z zasadami Ruchu Drogowego dla pieszych. Prosimy o stosowanie się do sygnalizacji świetlnej, przechodzenie przez ulicę w miejscach do tego wyznaczonych.

PARKINGI DLA MIKROBUSÓW I AUTOKARÓW

Bezpłatny parking dla mikrobusów i autokarów czynny będzie 24 h od 1 do 4 czerwca, na specjalnie oznaczonym parkingu Międzynarodowych Targów Gdańskich przy ul. Żaglowej 11.

Tymczasowy przystanek, na potrzeby pasażerów wysiadających z autokarów czynny będzie w zatoce autobusowej, na wysokości Europejskiego Centrum Solidarności.

Źródło: gzdiz.gda.pl Parkingi w Gdańsku podczas obchodów 30.rocznicy wyborów