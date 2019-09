W autobusie było wyjątkowo tłoczno. Kierowca stracił prawo jazdy

Zgodnie z obowiązującymi od 18 maja 2015 r. przepisami, w trakcie kontroli funkcjonariusze zatrzymają prawo jazdy kierowcy m.in. za zbyt dużą liczbę przewożonych w aucie osób. W praktyce, policjant w czasie kontroli drogowej, po stwierdzeniu naruszenia przepisów, zatrzymuje kierowcy prawo jazdy i przesyła je do właściwego starosty, który – wydając decyzję administracyjną – formalnie zatrzyma dokument.



Za pierwszym razem zatrzymanie prawa jazdy następuje na 3 miesiące. Jeśli mimo to kierowca będzie w tym czasie prowadzić auto bez uprawnień i zostanie zatrzymany, ten okres przedłuży się do sześciu miesięcy. Kolejna „wpadka” bez prawa jazdy zakończy się cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu.



Pamiętajmy !



Przewożenie osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym stanowi poważne zagrożenie dla wszystkich pasażerów, a w przypadku zdarzenia drogowego może być tragiczne w skutkach.