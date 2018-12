Aplikacją i aspiryną chcą pomóc bezpiecznie donosić ciążę





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Nowatorskie leczenie niewydolności łożyska u kobiet w ciąży

Program, dzięki któremu pacjentka będzie lepiej monitorowana przez lekarza, oraz terapia aspiryną – trzy szpitale w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu od nowego roku rozpoczynają nowatorski projekt profilaktyki niewydolności łożyska u kobiet w ciąży. Skorzystać na tym ma na razie 1200 pacjentek.

W Klinice Położnictwa i Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie trwają ostatnie przygotowania do startu nowego programu profilaktyki prenatalnej. Kobiety z niewydolnością łożyska będą mogły spać spokojniej.

"Mogło to skończyć się tragicznie". Jagienka walczy z nieuleczalną chorobą Jagna Hursztyn... czytaj dalej » - Obecna wiedza pozwala na wykrywanie pacjentek zagrożonych schorzeniami takimi jak zahamowanie wzrastania płodu, stan przedrzucawkowy. W ciężkich sytuacjach zmuszają nas one do przedwczesnego zakończenia ciąży ze względu na zagrożenie życia matki i dziecka – opowiada Sebastian Kwiatkowski, perinatolog z kliniki szczecińskiego szpitala.

Szybciej znaczy skuteczniej

Dzieci urodzone zbyt wcześnie ważą nawet 800 gram. Stąd pomysł nowatorskiego systemu profilaktyki, w którym, kiedy lekarz wykryje nieprawidłowości, pacjentka byłaby objęta szczególną opieką i monitoringiem.

Zakwalifikowane do programu panie pobiorą aplikację na telefon lub komputer, gdzie będą gromadzone wyniki ich badań i które zapewnią im szybszy kontakt z lekarzem prowadzącym. Jeśli w wynikach badań prenatalnych lekarz zauważy coś niepokojącego, od razu zdecyduje o podaniu odpowiedniej dawki leku – w tym wypadku aspiryny.

Jak wskazują międzynarodowe badania, okazuje się, że ten lek jest skuteczny w tego typu sytuacjach. Musi być jednak podany w odpowiednich dawkach i w odpowiednim momencie, stąd też tak istotny jest monitoring badań pacjentek.

- Aspiryna, jak widać, jest cudownym lekiem. Odkrywamy coraz to nowe zastosowania dla tego leku. Jeśli rozpoczniemy kurację w odpowiednim momencie, to szanse, że te patologie się nie rozwiną u pacjentek, wzrosną nawet o 80 procent – tłumaczy Kwiatkowski.

Zarezerwowane środki na objęcie programem 1200-1400 kobiet. W Szczecinie będzie to 400-450 pań. Pozostałe zostaną wyselekcjonowane w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Centrum Zdrowia Kobiet Corfamed z Wrocławia.

- Marzeniem jest, żebyśmy mogli to zaproponować wszystkim kobietom – mówi Kwiatkowski.

