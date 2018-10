Wandale zniszczyli graffiti promujące tolerancję. "Wszyscy są oburzeni"





Foto: tvn24/Danuta Bogdanowicz | Video: tvn24 Mural został całkowicie zniszczony

Nieznani sprawcy zniszczyli graffiti wykonany przez szczecińskich licealistów w ramach międzynarodowego projektu. Tematem przewodnim miała być "tolerancja", ale wandalom się to nie spodobało. Ich zdaniem prowadzi ona do "zniewolenia".

Szczecińskie IV Liceum Ogólnokształcące w ramach projektu Erasmus+ nawiązało współpracę ze szkołami w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Turcji. Uczniowie spotykali się z rówieśnikami i dyskutowali na różne tematy, także związane z tolerancją - to słowo stało się hasłem przewodnim projektu.

- W jego ramach dostaliśmy pieniądze na zakup materiałów do muralu – opowiada Aleksandra Malesza, uczennica zaangażowana w inicjatywę. Podobne zadanie otrzymali ich koledzy z zagranicy. Tematem pracy miała być oczywiście – tolerancja.

Satysfakcja i rozgoryczenie

- Przez parę ładnych tygodni po lekcjach projektowaliśmy logo, a później je tworzyliśmy. Mieliśmy z tego niesamowitą satysfakcję – wspomina Aleksandra. Niestety, po minionym weekendzie, gdy przyszli do szkoły, zastali ich pracę całkowicie zniszczoną. Napis "Tolerance" został zamalowany srebrnym sprayem, a nad nim ktoś nabazgrał: "Tolerancja prowadzi do zniewolenia" oraz obraźliwy atak na islam w języku angielskim.

– Wszyscy są oburzeni. W pierwszych chwilach narastała w nas złość. Jesteśmy zawiedzeni. Byliśmy dumni z tego, co stworzyliśmy, a ludzie nie uszanowali naszej pracy – mówi rozgoryczona uczennica. Twierdzi, że nie będą odtwarzać graffiti z obawy, że znów ktoś je może zniszczyć.

Dyrektor szkoły przekazał nam, że sprawę zgłosił już telefonicznie dzielnicowemu. Oficjalnie ma ją zgłosić w przyszłym tygodniu.

Więzienie za nienawiść

W marcu tego roku w podobnej sprawie, szczecinianin Maciej B. został skazany za napisanie antyislamskich haseł na elewacji budynku przy ul. Radogoskiej. Choć wyraził skruchę i przeprosił za napis obrażający muzułmanów, sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu oraz przekazanie 1,5 tysięcy złotych na cele charytatywne.

Jak tłumaczył mężczyzna, tuż przed nabazgraniem na ścianie antyislamskich haseł, przeczytał w internecie, że dwóch Syryjczyków lub Irakijczyków zostało uniewinnionych z zarzutów próby gwałtu na Polce. To miało go pchnąć do stworzenia malunków na elewacji budynku. Informacja ta była fałszywa.

Tego typu wybryki traktowane są jako "przestępstwo z nienawiści". Grozi za nie nawet do trzech lat więzienia.

