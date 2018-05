"Kark okrutnie bolał". Zrekonstruowano gdańskie "Niebo Polskie"





W auli przedwojennego gdańskiego gimnazjum odtworzono historyczny fresk. Został on namalowany w 1938 roku i na początku wojny zniszczony przez Niemców. Już niedługo zostanie pokazany także szerszej publiczności.

W budynku dawnego Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej przy ulicy Augustyńskiego 1 w Gdańsku można podziwiać odtworzony fresk "Niebo polskie". Malowidło powstało z inicjatywy Polonii Gdańskiej w 1938 roku i zostało zniszczone przez Niemców tuż po wybuchu II wojny światowej. Dzięki staraniom samorządu województwa pomorskiego, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, udało się je zrekonstruować.

Autorami oryginalnego malowidła byli Bolesław Cybis i Jan Zamoyski. Zostało stworzone w jedynym polskim gimnazjum w Wolnym Mieście z myślą o zamanifestowaniu polskości i patriotyzmu. Dlatego też zaraz po zajęciu miasta przez wojska niemieckie, fresk został całkowicie zdewastowany.

- Przedstawia on apoteozę polskości. W centralnym miejscu znajduje się postać Polonii w otoczeniu innych postaci, które symbolizują sztukę, naukę, rolnictwo, gospodarkę – opowiada Anna Waligórska z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, jedna z osób pracujących nad freskiem.

W sumie w projekt odtworzenia "Nieba polskiego" trwał dziewięć miesięcy. Obraz zajmuje około 100 metrów kwadratowych i pracowało nad nim siedmiu artystów, którzy zużyli kilkadziesiąt litrów farby.

- Sam fresk odtworzyliśmy na podstawie archiwalnych zdjęć oraz specjalnych programów komputerowych. Zdjęcia były jednak tylko czarno-białe, więc kolory musieliśmy odtworzyć z opisów – wyjaśnia Waligórska.

Ręce i głowy do góry

Artyści odwiedzili także Warszawę, by obejrzeć inny fresk tych samych twórców, który się zachował, a który stworzony był tą samą techniką. – Jest to fresk mokry, który też ma pewne charakterystyczne barwniki. Nie jest to szeroka gama kolorów, co ułatwiło nam pracę – dodaje.

Jak podkreśla Waligórska, równie trudny okazał się wysiłek fizyczny. – Musieliśmy wspinać się na wysokie rusztowanie. Potem cały czas musieliśmy stać z rękoma i głową podniesioną do góry. Kark okrutnie bolał – mówi artystka.

Odtworzenie "Nieba polskiego" to jeden z projektów samorządu województwa pomorskiego, realizowanych w ramach stulecia niepodległości Polski. Dla szerszej publiczności ma zostać otwarty już w następny weekend podczas Nocy Muzeów. W holu mają zostać zainstalowane specjalne krzesła pozwalające komfortowo podziwiać fresk, a także specjalna plansza, która wyjaśni symbolikę poszczególnych elementów obrazu.

