Video: TVN 24

Brat postrzelonego rowerzysty: myśliwy powinien dostać karę

13.03| - Teraz się dowiedzieliśmy, ze strzelał bezpośrednio... powinien rozpoznać, że to droga, no to już nie powinien strzelać - mówi brat rowerzysty, który zmarł po trafieniu pociskiem. Mężczyzna został zastrzelony przez myśliwego - co do tego wągrowiecka prokuratura nie ma żadnych wątpliwości. Dotychczas śledczy przyjmowali jednak karkołomną teorię, że mężczyzna zginął od strzału oddanego z 300 metrów, który przebił sarnę, przeleciał między drzewami, a później nad polem, aby na końcu trafić go w głowę. W świetle nowych ustaleń strzałów było kilka, a śmiertelny strzał wcale nie był rykoszetem.

