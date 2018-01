Mróz, a w mieszkaniach zimno. Awaria ciepłownicza w Gdańsku





Awaria ciepłownicza w dwóch dzielnicach Gdańska. Mieszkańcy nie mają ciepłej wody i ogrzewania. Naprawa uszkodzonej magistrali zajmie jeszcze kilka godzin.

Ogień i czarne kłęby dymu. Pożar w zakładzie produkującym znicze Kilka godzin może... czytaj dalej » W poniedziałek wieczorem doszło do awarii rury ciepłowniczej. W części dwóch dzielnic Gdańska nie ma ciepłej wody i ogrzewania.

- W związku z usterką sieci ciepłowniczej doszło do przerwy w dostawach ciepła w części dwóch osiedli Gdańska: Brzeźna i Zaspy-Rozstaje. To około 230 budynków, które tymczasowo nie mają dostępu do ciepła i ciepłej wody - mówi Grzegorz Blachowski, kierownik działu PR grupy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Jak informuje reporter TVN24 Daniel Stenzel, były dwie awarie, z czego jedna już została naprawiona. Dzięki temu do części mieszkań wróciło ogrzewanie i ciepła woda.

Część jednak nadal musi poczekać na zakończenie prac. Te planowane są do godziny 13.

- Nasze ekipy techniczne pracowały całą noc. Staramy się jak najszybciej usunąć usterkę. Planujemy przywrócenie dostaw ciepła na dzisiejsze popołudnie - tłumaczy Blachowski.

Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną awarii.

Do przedszkoli dostarczono farelki

Na stronie grupy GPEC znajduje się mapa, na której aktualizowana jest lista mieszkań, w których trwa przerwa w dostawie ciepła.

- Dodatkowo jest nasza infolinia, która jest czynna całą dobę. Mieszkańcy mogą dzwonić i dowiedzieć się, jaka jest obecnie sytuacja - mówi rzecznik.

Bez ogrzewania zostało także kilka przedszkoli. W tego typu przypadkach grupa GPEC stosuje specjalne procedury.

- Staramy się zapewnić ciepło najlepiej, jak możemy. W tego typu wypadkach, po zgłoszeniach od razu nasi eksperci pojechali na miejsce. Wyposażyli te instytucje edukacyjne w farelki, które pozwolą przetrzymać kilka godzin bez ciepła - mówi Blachowski.

Prace utrudnia pogoda. W Gdańsku w ciągu dnia jest prognozowane -5 stopni Celsjusza.

