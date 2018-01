Eksperyment pedagogiczny w Gdańsku. "Edukacja włączająca" dla dzieci z autyzmem





Foto: tvn24 | Video: tvn24 W piątek oddano wyremontowane sale do nauki dla dzieci dotkniętych autyzmem

Osobna klasa, plan modyfikowany co tydzień i dopasowany czas zajęć. Taki model edukacji stworzony został z myślą o dzieciach dotkniętych autyzmem. Innowacyjny projekt jedna z gdańskich szkół prowadzi od kilku miesięcy. W piątek oddano sale wyremontowane z myślą o programie.

Szumilas pyta Szydło: kiedy podręczniki, co z segregacją dzieci i 500 plus dla nauczycieli Wielu rodziców na... czytaj dalej »

Dla potrzeb dzieci autystycznych i ich opiekunów powstały nowe pomieszczenia. W bocznym skrzydle głównego budynku Szkoły Podstawowej numer 69, na powierzchni około 200 metrów kwadratowych, oprócz czterech klas, oddano do użytku pokój nauczycielski, szatnię oraz toalety. Pomieszczenia są tak odseparowane od reszty budynku, że nie słychać w nich dzwonków i dzieci nie są narażone na hałas podczas przerw w zajęciach.

Uwzględniając indywidualne potrzeby

"Model edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" w klasach I-III jest realizowany w ramach współpracy gdańską podstawówką a Fundacją Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

- Do tej pory w polskich szkołach dzieci z autyzmem albo miały terapię indywidualną, albo były wdrażane do klas integracyjnych - mówi dr Anna Budzińska, dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Program zakłada połączenie tych dwóch modeli w "model integracji włączającej" z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

- Te dzieci muszą być integrowane z prawidłowo rozwijającymi się rówieśnikami, ale nie każde może spędzać w klasie 4-5 godzin dziennie – niektóre np. tylko 15 minut, inne dwie godziny – to zależy od dziecka. Ten model daje możliwość spędzania czasu z rówieśnikami, uczenia się i nabywania nowych umiejętności, ale daje również szansę rozwijania sfer deficytowych, przez to, że dzieci mają swoją osobną klasę i indywidualne programy dostosowane do możliwości każdego dziecka - tłumaczy dyrektor.

- Te programy nie są tworzone we wrześniu i zaplanowane do czerwca. Są one modyfikowane właściwie co tydzień. Zbieramy dane, obserwujemy, jak dziecko się uczy, jak sobie radzi w klasie i na tej podstawie zmieniamy plan - mówi Budzińska.

Taki model edukacji prowadzony jest w Szkole Podstawowej numer 69 w Gdańsku od września 2017 roku. Na potrzeby tych uczniów oddano w piątek wyremontowane sale do nauki.

Status eksperymentu pedagogicznego

Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jedną z pięciu replik Princeton Child Development Institute ze Stanów Zjednoczonych. Doktor Anna Budzińska podkreśliła, że model "edukacji włączającej" opiera się na solidnych badaniach naukowych i jest sprawdzony w wielu krajach na świecie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało projektowi status eksperymentu pedagogicznego, realizowanego pod opieką naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

- To bardzo potrzebny projekt. Wszelkie formy łączenia i integracji są niezwykle ważne, szczególnie, kiedy mówimy o dzieciach. One potrzebują czuć się wszędzie jak ludzie i podmioty, a nie osoby z innego świata. I jeszcze cieszy mnie to, że to jest projekt, który nie tylko mówi o tolerancji, ale idzie także dalej: mówi o akceptacji, a to jest wyższy poziom relacji międzyludzkich. Życzyłbym sobie, żeby taki model nauki byłą normą w całym kraju - powiedział Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

Nauczanie indywidualne tylko w domu? "Mam nadzieję, że resort wycofa się z projektu" Oburzenie... czytaj dalej »

Z rówieśnikami lub w zespole

Od nowego roku szkolnego 2017/18 w gdańskiej szkole funkcjonuje klasa, w której uczy się czwórka chłopców dotkniętych autyzmem. Ich edukacja ma charakter mieszany.

- Jeżeli forma tych dzieci danego dnia pozwala im na uczestniczenie we wszystkich zajęciach z rówieśnikami z równoległej klasy, to biorą udział w takich lekcjach. Gdy przychodzą jednak słabsze dni, sprawiające, że intensywność ich pracy byłaby niższa, wtedy uczą się w swoim zespole, gdzie mamy trzech wykwalifikowanych pracowników: nauczyciela wychowawcę, nauczyciela wspomagającego oraz pomoc nauczyciela - powiedział Kamil Gajewski, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 69 w Gdańsku.

Realizowany w Gdańsku projekt zakłada nabór dzieci z autyzmem do pierwszej klasy w kolejnych latach. Według zatwierdzonego przez MEN systemu rekrutacji, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły będą miały dzieci, które w przeszłości poznały już metodę behawioralną.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.