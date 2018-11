28 osób bez dachu nad głową po wybuchu w kamienicy. "Nie mamy nic"





Po środowej eksplozji w kamienicy w Mieszkowicach w Zachodniopomorskiem, jej mieszkańcy oraz lokatorzy sąsiadującego budynku nie mogą wrócić do domów. Inspektorzy nadzoru budowlanego jeszcze nie zdecydowali o przyszłości kamienicy. - Szkody są tak poważne, że te rodziny nie będą mogły wrócić do domów przez dłuższy czas – ocenia Wojciech Konarski, starosta gryfiński.

Jolanta Bobral mieszka w kamienicy przy ulicy Jana Pawła II w Mieszkowicach na parterze. Gdy nastąpił wybuch, była w pracy. Jej mąż i dzieci też. Dzięki temu żaden członek rodziny nie ucierpiał, gdy budynek płonął, a część frontu waliła się.

- Nie mamy nic. Tam praktycznie nie ma co zbierać. Nie mamy gdzie mieszkać. Nie wiem, co będzie dalej – martwi się. – Mam trójkę dzieci. Musimy mieć dom. Dziś możemy zostać u rodziny, ale co jutro, pojutrze? – zastanawia się.

W kamienicy wybuchł gaz, ściana się zawaliła. Trzy osoby ranne W kamienicy w... czytaj dalej » Pan Waldemar Szczerek był w mieszkaniu w sąsiadującej kamienicy, gdy, jak wspomina, nastąpił wybuch. Wciąż jest roztrzęsiony – gdy opowiada nam o tym, co się stało, nie może powstrzymać łez. – Tam nasi znajomi mieszkali. Stracili wszystko – mówi. Jego żona Mieczysława próbuje znaleźć w tej sytuacji pozytywy. – Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało, a mieszkanie i tak mieliśmy w remoncie – mówi.

Wybuch i ewakuacja

W wyniku wybuchu zawalił się dach, podłoga pierwszego piętra i spora część elewacji kamienicy. Pierwsze piętro i poddasze, na którym nastąpił wybuch, są praktycznie doszczętnie zniszczone. Na miejscu od rana inspektorzy nadzoru budowlanego oceniają, czy kamienica będzie mogła zostać odbudowana. Ucierpiał też przylegający do niej mniejszy budynek.

W pożarze ranne zostały trzy osoby, w tym jedna poważnie – mężczyzna mieszkający na poddaszu, w lokalu, w którym prawdopodobnie nastąpił wybuch gazu, jest w najcięższym stanie. Helikopter przetransportował go do szpitala. Jego ciało jest poważnie poparzone.

Gdańska bazylika św. Mikołaja zamknięta do odwołania. "Grozi nam katastrofa budowlana" Bazylika świętego... czytaj dalej » W sumie ewakuowano 28 osób, w tym 23 to mieszkańcy zniszczonej kamienicy. - Szkody są tak poważne, że te rodziny nie będą mogły wrócić do domów przez dłuższy czas – ocenia Wojciech Konarski, starosta gryfiński. - Gmina i powiat zaoferuje tym rodzinom lokale zastępcze. Gmina nie ma mieszkań, ale jest tu internat, są lokale w powiecie – dodaje.

Starosta obiecuje, że za kilka dni ma być uruchomiona pomoc finansowa dla pogorzelców na najpilniejsze potrzeby - po około 4 tysiące złotych na rodzinę. Tymczasem na portalach internetowych już ogłoszono zbiórki.

Starosta Konarski przekazał nam, że przyczynę wybuchu wstępnie określono – miało to być nagromadzenie gazu w jednym miejscu. Sprawę bada policja.

Większość ewakuowanych pierwszą noc po pożarze spędziła u rodziny. Gmina zapewniła, że ma dla nich zarezerwowane miejsca w miejscowym zajeździe.

Zniszczona kamienica był wpisana do rejestru zabytków i jej właścicielem jest gmina. Była ubezpieczona. Kilka lat temu została odrestaurowana.

Z powodu wybuchu zamknięty jest odcinek drogi przez miejscowość Mieszkowice. Policja kieruje objazdami przez ulice miasta drogą powiatową i DW126, czyli ul. Poniatowskiego - Dworcowa - Odrzańska.

