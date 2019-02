"Lubi ludzi i ma parcie na szkło". Foka celebrytka wróciła na plaże Mierzei Wiślanej

To rzadki gość, ale ta foka ma też wyjątkowe umiejętności. Lubi ludzi i - jak to się popularnie mówi - ma parcie na szkło. Wychodzi, lubi się fotografować - opowiada Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF. Foka wróciła na plaże Mierzei Wiślanej po roku.

- To jej powrót po roku, bowiem w ubiegłym roku w Piaskach oraz w Krynicy Morskiej także obserwowaliśmy ją na plaży - wspomina Jan Wilkanowski.

Jak dodaje, pracownicy Błękitnego Patrolu zauważyli, że foka zimę spędza na Mierzei Wiślanej, a lato na zachodnim wybrzeżu.

Wilkanowski przypomina też, żeby nie podchodzić do zwierzęcia zbyt blisko, a zdjęcia robić z odpowiedniej odległości.

- Pamiętajmy, że nie jest to pluszak, którego możemy kupić. Jest to dzikie zwierzę, a Bałtyk i plaża są jej domem, dlatego nie trzeba jej wyganiać do wody. Ona tutaj jest bezpieczna, odpocznie, popisze się jakimiś minami, czy pozycjami, bo naprawdę gimnastyczką jest wybitną, i wróci do wody - tłumaczy.

