Wydobyli torpedę z jeziora. Leżała tam od wojny

Foto: Strefa Miedwie Video: MO Rosji

Rosyjska wielka torpeda Posejdon

23.07 |Nagranie ciężkiej torpedy Posejdon. Ma to być duży podwodny pocisk z napędem jądrowym, odpalany z okrętu podwodnego i zdolny pokonać wiele tysięcy kilometrów z dużą prędkością. Według deklaracji ma mieć silną głowicę termojądrową i wybuchać w pobliżu portów lub dużych zespołów wrogich okrętów. Na nagraniu pierwszy raz pokazano samą torpedę, która w praktyce jest czymś porównywalnym do niewielkiego bezzałogowego okrętu podwodnego. Widać, po porównaniu z kręcącymi się obok posejdona ludźmi, że jest to bardzo duża broń, która będzie potrzebowała do odpalania specjalnie przygotowanych okrętów podwodnych. Żadna obecnie standardowa wyrzutnia nie pomieści czegoś tak dużego.

