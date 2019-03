Trzech mężczyzn zginęło w pożarze. Droga krajowa zamknięta

Do pożaru doszło w pobliżu Malborka

Do pożaru doszło w pobliżu Malborka

26.03 | Trzy osoby zginęły w pożarze, do którego doszło we wtorek w budynku gospodarczym przy ul. Armii Krajowej w Malborku. Akcja ratunkowa zmusiła służby do zamknięcia przebiegającej w pobliżu drogi krajowej numer 55.

