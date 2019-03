"Cieszę się, że kontynuujecie dzieło Pawła. Olu, dostałaś ogromny mandat zaufania"

Video: tvn24

Aleksandra Dulkiewicz: bo miasto to ludzie

3.03 | To co najważniejsze to to, żebyśmy tworzyli wspólnotę. Bo miasto to ludzie, ludzie, którzy troszczą się o siebie nawzajem. Ludzie, którzy są solidarni ze sobą wzajemnie i z tymi którzy do nas przychodzą. Ludzie, którzy widzą drugiego człowieka - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz po zakończeniu głosowania na prezydenta Gdańska

