Potrącił kobietę idącą poboczem. Zmarła na oczach dzieci





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Kobieta szła prawidłowo poboczem z dwójką dzieci

Tragiczny wypadek w pobliżu Lidzbarka (województwo warmińsko-mazurskie). Kobieta szła poboczem z dwójką dzieci, gdy została potrącona przez samochód.

- Około godziny 13.15 na drodze wojewódzkiej numer 544 doszło do śmiertelnego zdarzenia drogowego. Wypadek miał miejsce na trasie Lidzbark-Brodnica, na wysokości miejscowości Wlewsk (w gminie Lidzbark) - informuje Katarzyna Rogozińska z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

Kierowca był trzeźwy

Jak przekazuje nam policjantka, doszło do potrącenia 35-letniej mieszkanki gminy Wlewsk, która prawidłowo szła lewym poboczem z dwójką dzieci. Z niewiadomych przyczyn uderzył w nią samochód marki BMW na francuskich numerach rejestracyjnych.

- Pomimo podjętej reanimacji, kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń – mówi Rogozińska. Dzieciom nic się nie stało. Były jednak świadkami tragedii.

- Policjanci pod nadzorem prokuratora badają okoliczności zdarzenia - dodaje policjantka. Wiadomo, że wstępne badania alkomatem wykazały, że kierowca był trzeźwy.

Jak potwierdziła nam asp. Rogozińska, kierowca to 70-letni obywatel Francji. Ma on być przesłuchany we wtorek.

Źródło: Google Maps Do potrącenia doszło na drodze krajowej 544

