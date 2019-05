Lech Wałęsa o filmie Sekielskich: mnie to się nie mieści w głowie, ale okazuje się, że to prawda

W filmie "Nie mów nikomu" Tomasza i Marka Sekielskich były kapelan Lecha Wałęsy, ks. Franciszek Cybula przyznał się do molestowania 12-latka. - Ja, katolik bym wiedział i na coś takiego pozwolił? Nie ma mowy. Dla mnie to jest zaskoczeniem. Moje pokolenie nie wyobraża sobie, by ksiądz mógł do czegoś takiego się posunąć - komentuje były prezydent.

"Jeżeli ktokolwiek robi w tej chwili krzywdę Kościołowi katolickiemu, to sam Kościół" - Niektórzy ważni... czytaj dalej » W sobotę na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego na kanale YouTube pojawił się dokument "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.

Jednym z przedstawionych tam księży jest ks. Franciszek Cybula, który był kapelanem Lecha Wałęsy.

- Ja nie oglądałem, bo dla mnie jest obrzydliwe. Nie jestem w stanie tego oglądać wierzcie mi - mówił w niedzielę dziennikarzom były prezydent.

Przyznał, że dla niego jest to dużym zaskoczeniem. Dodał, ks. Cybula był dobrym kapelanem i, "jeśli chodzi o wiarę", to był z niego zadowolony.

- Ja jego wybrałem dlatego, że on mnie spowiadał przedmałżeńsko i on mi bardzo ładnie niektóre rzeczy wytłumaczył, dlatego on mi się spodobał, odszukałem go i wziąłem na kapelana - mówił Wałęsa.

- W moim pokoleniu nie mieści się w głowie, żeby ksiądz mógł się posunąć tak daleko - dodał.

Ksiądz Cybula zmarł w trakcie nagrywania dokumentu, w lutym tego roku.

"Dlaczego oni się ukryli pod mój parasol?"

To już drugi kapelan Wałęsy, który jest oskarżany o wykorzystywanie dzieci.

W grudniu 2018 r. w "Dużym Formacie", magazynie "Gazety Wyborczej", opublikowano reportaż "Sekret Świętej Brygidy. Dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci?", w którym kapelan Solidarności, wieloletni proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku Henryk Jankowski został oskarżany m.in. o seksualną przemoc wobec nieletnich.

Lech Wałęsa początkowo nie wierzył w oskarżenia. Teraz przyznał, że dowodów jest coraz więcej.

- Mnie to się nie mieści w głowie, ale okazuje się, że to jest prawda. Jestem zaskoczony, nie podoba mi się to wszystko, że miałem takich kiepskich spowiedników i nauczycieli wiary - mówi były prezydent.

Dodaje, że wierzy w Kościół i Boga, a księża to "nauczyciele wiary, dobrzy i źli".

- Chciałbym, żeby moi nauczyciele byli lepiej sprawdzani i żeby nie zdarzały się takie przypadki. Jednocześnie apeluje do ludzi, do społeczeństwa, dlaczego mi o tym nie powiedzieliście wcześniej, dlaczego oni się ukryli pod mój parasol, dlaczego ja teraz muszę odpowiadać za ich złe zachowanie - stwierdził Wałęsa.

