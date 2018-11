Wałęsa i Kaczyński w sądzie. "Jest pan moim wielkim błędem". "A pan moim"





Były premier i były prezydent spotkali się oko w oko w sądzie. Jarosław Kaczyński pozwał Lecha Wałęsę o naruszenie dóbr osobistych. Sąd przedstawia im warunki ugody, na którą mogą się zgodzić lub ją odrzucić.

Proces o ochronę dóbr osobistych z powództwa Jarosława Kaczyńskiego rozpoczął się w marcu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Jednak dopiero dziś Kaczyński i Lech Wałęsa spotkali się osobiście.

Gdy stali przed wejściem na salę sądową, były prezydent stwierdził, że "podtrzymuje wszystko", co wcześniej napisał. Zgromadzeni zwolennicy Wałęsy skandowali jego imię. - Mamy do czynienia z grupą awanturników, którzy zakłócają pracę sądu - skomentował to Kaczyński.

Prezes PiS wdał się także w słowną przepychankę z jednym z mężczyzn, który zapytał: czemu pan się śmieje, panie Jarku? - Najlepiej, żeby pan w ogóle nic nie mówił - rzucił Kaczyński i pytał policjantów, czemu nie reagują. Na początku rozprawy adwokat szefa PiS skarżył się, że na korytarzu jego klient został źle potraktowany.

Obaj panowie jeszcze przed wejściem na salę sądową stwierdzili też, że są swoim "wielkim błędem i pomyłką".

"Prawo i Sprawiedliwość robi koreański kult Lecha Kaczyńskiego" To jest... czytaj dalej » - Kiedy wykonywali [bracia Kaczyńscy - red.] moje polecenia, to byli świetni, ale jak zaczęli się usamodzielniać to zaczęli robić, to, co widzicie - mówił Wałęsa. - Po co ja pana brałem? - zwrócił się do Kaczyńskiego. - Wyjdzie pan pokonany. Poproszę lekarza, żeby zmierzył, kto tu jest świrem.

- To nie jest dla mnie miła chwila - stwierdził z kolei szef PiS. - To inna kultura - dodał.

Po kilku minutach rozprawy sąd poprosił media o wyjście, by spróbować przedstawić warunki ugody, na którą strony mogą się zgodzić.

Drażliwe wpisy

Kaczyński domaga się przeprosin i wpłaty 30 tysięcy złotych na cele społeczne za wpisy Wałęsy na Facebooku od czerwca do września 2016 roku. W pozwie zawarto, że ze strony byłego prezydenta padły zarzuty, iż: "Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r.".

Kaczyński domaga się, by Wałęsa wycofał się z tych słów i przyznał, że były to zarzuty "bezprawne i nieprawdziwe". Chce także przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że "nie jest zdrowy i zrównoważony psychicznie" oraz za to, że wydał polecenie "wrobienia" Wałęsy i przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

Wałęsa wniósł o oddalenie pozwu.

"Tak Kaczyński kpi z Narodu"

Sąd wezwał obie strony do osobistego stawiennictwa na rozprawę już w maju, celem przesłuchania, pod rygorem pominięcia dowodu, ale wówczas obaj panowie przedstawili zwolnienia lekarskie, dlatego sąd odroczył sprawę do 26 września. Wtedy jednak Kaczyński ponownie przedstawił zwolnienie ze względu na zły stan zdrowia, który nie pozwala mu na podróżowanie i wnioskował o przeprowadzenie przesłuchania za pomocą telekonferencji.

Telekonferencja nie udała się – były problemy techniczne, a Wałęsa się nie stawił, co jego pełnomocnik tłumaczył tym, że były prezydent chce osobistego stawiennictwa prezesa PiS. Sam Wałęsa potwierdził to wpisem na portalach społecznościowych. "Tak Kaczyński kpi z Narodu i z Sądu. Jeździ po Polsce i co dzień w innym mieście opowiada bzdury a do sądu wysyła taki wniosek" - napisał.

