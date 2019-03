Jest podejrzany o dwa gwałty, ukrywał się 11 lat

Jest podejrzany o dwa gwałty i pobicie. Kiedy w 2008 roku miał usłyszeć zarzuty, Bogusław K. uciekł z Polski. Po prawie 11 latach lęborska policja zatrzymała mężczyznę, gdy ten wrócił do kraju. 41-latek usłyszał już zarzuty.

Pan młody poszukiwany listem gończym. "Policja pozwoliła dokończyć ceremonię" W nietypowy... czytaj dalej » Policjanci z Lęborka prawie 11 lat pracowali nad sprawą Bogusława K. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem zatrzymania.

- Śledczy wiedzieli, że mężczyzna ukrywa się poza granicami Polski i cały czas pracowali nad tą sprawą. Uzyskali informację, że mężczyzna prawdopodobnie może przyjechać do Polski - mówi asp. sztab. Magdalena Zielke z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Jak ustalili, 41-latek miał przyjechać do domu w powiecie lęborskim.

- We wtorek rano obserwowali to miejsce, żeby upewnić się, czy jest to ścigany mężczyzna. Potwierdzili swoje przypuszczenia. Zapukali do domu i ścigany mężczyzna otworzył im drzwi - opowiada Zielkę.

Jak mówi, Bogusław K. nie stawiał oporu. Trafił do aresztu śledczego.

"Nie wiedział, że jest poszukiwany"

W czwartek mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.

- Najpoważniejsze zarzuty to dwa gwałty oraz pobicie dokonane w 2008 roku - mówi Patryk Wegner z Prokuratury Rejonowej w Lęborku.

Jak dodaje, Bogusław K. nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, które jednak nie pokrywają się z ustaleniami śledczych.

- Ponad 10 lat nie przebywał w Polsce. Twierdził, że nie wiedział, iż jest poszukiwany przez policję - mówi Wegner.

Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

