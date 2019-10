Chciał sprawdzić, "w ile samochód dobija do setki", zginęły cztery osoby. Jest wyrok





W środę Sąd Rejonowy w Kwidzynie skazał Adriana G. na osiem lat więzienia. W grudniu 2017 roku 24-letni dziś mężczyzna, kierujący bmw, zjechał ze swojego pasa ruchu i zderzył się z jadącym prawidłowo renault. Zginęły wtedy cztery osoby - dwa małżeństwa. Oskarżony wyjaśniał, że chciał sprawdzić, "w ile samochód dobija do setki".

Sąd zakazał także oskarżonemu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 15 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Do tragicznego wypadku doszło 28 grudnia 2017 roku w Raniewie koło Kwidzyna. Renault i bmw zderzyły się czołowo. W wypadku zginęły cztery osoby, które podróżowały renault. Były to dwa małżeństwa z Kwidzyna oraz z Sosnowca. Trzy osoby, które podróżowały pierwszym samochodem, zostały ranne. To mężczyźni w wieku 22, 27 i 32 lat.

Śledztwo wykazało, że 27-letni Damian O. najpierw zabrał auto swojemu pracodawcy bez jego wiedzy, a potem 22-letni Adrian G. wsiadł za kółko i spowodował wypadek.

- Samochód poruszał się z prędkością przekraczającą 200 kilometrów na godzinę. Wjeżdżając w zakręt, jego prędkość wynosiła co najmniej 150 kilometrów na godzinę, a w chwili zderzenia 120 - informowała w grudniu 2018 roku Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Kiedy 22-letni Adrian G. usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, przyznał się do winy.

- W złożonych wyjaśnieniach podał, że chciał sprawdzić, "w ile samochód dobija do setki". Jak się rozpędził, nie kontrolował już prędkościomierza - mówiła prokurator.

Początkowo zarzuty usłyszał 32-latek

Według ustaleń śledztwa, kierowca bmw zjechał ze swojego pasa i zderzył się czołowo z jadącym prawidłowo renault scenic. Trzej podróżujący bmw mężczyźni w wieku 22, 27 i 32 lat zostali ranni.

Policja szybko ustaliła, że wypadek spowodował kierowca bmw, ale nie było wiadomo, kto kierował samochodem.

Początkowo do prowadzenia auta przyznał się 22-latek, który, jak wykazało badanie, był trzeźwy. Jednak zeznania świadków i ustalenia policji wskazywały na to, że to nie on kierował autem, a Damian O. 32-latek od początku nie przyznawał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Nie kłamał.

- Potwierdziły to nagrania wideo, zrobione w trakcie jazdy przez trzeciego z mężczyzn - poinformowała Grażyna Wawryniuk.

32-latek został zwolniony z aresztu, a trafić tam miał 22-letni Adrian G., o co wnioskowała prokuratura. Sąd jednak zdecydował, że w tym przypadku wystarczy poręczenie majątkowe w wysokości 40 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju i dozór policji.

