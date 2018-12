Chciał sprawdzić, "w ile samochód dobija do setki", cztery osoby zginęły. Akt oskarżenia





Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie skierowała do sądu dwa akty oskarżenia w sprawie ubiegłorocznego wypadku w Raniewie (Pomorskie). Jak ustalili śledczy, kierowca bmw zjechał ze swojego pasa ruchu i zderzył się czołowo z jadącym prawidłowo renault. Cztery osoby zginęły. Adrianowi G., który kierował pierwszym autem, grozi do ośmiu lat więzienia. Odrębny akt oskarżenia prokurator skierował wobec Damiana O. Mężczyzna zabrał bmw z firmy, w której pracował, bez wiedzy pracodawcy. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Był pijany, miał zabić autem cztery osoby. Okazało się, że to nie on prowadził 32-letni Damian... czytaj dalej » Do tragicznego wypadku doszło 28 grudnia ubiegłego roku przed godziną 15. Renault i bmw zderzyły się czołowo. W wypadku zginęły cztery osoby, które podróżowały renault. Były to dwa małżeństwa.

- W samochodzie bmw znajdowało się trzech mężczyzn. Auto należało do pracodawcy jednego z nich, Damiana O. Jak ustalono, zostało zabrane z terenu firmy przez Damiana O. bez wiedzy właściciela - mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.



Jak ustalili śledczy, bmw w chwili wypadku kierował 22-letni Adrian G.

- Samochód poruszał się z prędkością przekraczającą 200 kilometrów na godzinę. Wjeżdżając w zakręt, jego prędkość wynosiła co najmniej 150 kilometrów na godzinę, a w chwili zderzenia 120 - informuje Wawryniuk.

Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

22-latek przyznał się do winy. - W złożonych wyjaśnieniach podał, że chciał sprawdzić , "w ile samochód dobija do setki". Jak się rozpędził, nie kontrolował już prędkościomierza - mówi prokurator.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Kwidzynie.

Odrębny akt oskarżenia prokurator skierował wobec Damiana O. o przestępstwo z art. 289 paragraf 1 Kodeksu karnego.

- Chodzi o dokonanie krótkotrwałego zaboru pojazdu marki bmw. Mężczyzna nie był bowiem uprawniony do korzystania z niego i zabrał go bez wiedzy i pozwolenia właściciela - tłumaczy Wawryniuk.

Damian O. także przyznał się do winy. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Obwiniali siebie nawzajem

Obaj twierdzą, że BMW prowadził ten drugi. Jeden był pijany. Cztery osoby nie żyją Nie żyją cztery... czytaj dalej » Według ustaleń śledztwa, kierowca bmw zjechał ze swojego pasa i zderzył się czołowo z jadącym prawidłowo renault scenic. Trzej podróżujący bmw mężczyźni w wieku 22, 27 i 32 lat zostali ranni.

Policja szybko ustaliła, że wypadek spowodował kierowca bmw, ale nie było wiadomo, kto kierował samochodem. 22-letni Adrian G. i 32-letni Damian O. obwiniali siebie nawzajem.

Początkowo do prowadzenia auta przyznał się 22-latek, który, jak wykazało badanie, był trzeźwy. Jednak zeznania świadków i ustalenia policji wskazywały na to, że to nie on kierował autem, a Damian O. 32-latek od początku nie przyznawał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Nie kłamał. - Potwierdziły to nagrania wideo, zrobione w trakcie jazdy przez trzeciego z mężczyzn - poinformowała w styczniu Grażyna Wawryniuk.

32-latek został zwolniony z aresztu, a trafić tam miał 22-letni Adrian G., o co wnioskowała prokuratura. Sąd jednak zdecydował, że w tym przypadku wystarczy poręczenie majątkowe w wysokości 40 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju i dozór policji.

