Samochód wpadł do rzeki i dachował. "Nie wiadomo, kto kierował. Wszyscy byli pijani"

Samochód dachował w Łukowie

27.02| W Łukowie (woj. lubelskie) doszło do groźnego zdarzenia. 18-letni mężczyzna, wracając z pracy, zasnął za kierownicą i uderzył w drzewo. Następnie auto przewróciło się na dach, a kierowca trafił do szpitala. Jak sam przyznał, zasnął z powodu zmęczenia. - Jeżeli czujemy zmęczenie, najlepiej się zatrzymać, chwilę odpocząć, by nie doszło do jakiegoś poważnego w skutkach zdarzenia - apelowała nadkomisarz Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

