"Mieli go przywiązywać do drzewa i polewać benzyną". Trzech mężczyzn z zarzutami

Mieli pozbawić wolności 34-latka, przywiązywać do drzewa, zmuszać do kopania dołu, straszyć bronią, polewać benzyną czy zamykać w kontenerze. Mężczyzna miał być także bity - mówi kom. Przemysław Słomski z bydgoskiej policji. Trzech podejrzanych usłyszało zarzuty i trafiło do aresztu.

Wszytko działo się w powiecie radziejowskim (woj. kujawsko-pomorskie). O tym, że 34-latek mógł zostać porwany i torturowany powiadomiła policję rodzina mężczyzny.

- Gdy policjanci pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny, aby przyjąć zgłoszenie od członków jego rodziny, w pobliżu tej posesji przejechał samochód, który, jak wynikało z relacji świadków, miał przewozić pokrzywdzonego - mówi kom. Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policjanci od razu zatrzymali osobowego seata. W środku było czterech mężczyzn, wśród nich poszkodowany 34-latek.

- Kryminalni uwolnili mieszkańca powiatu radziejowskiego, a trzech pozostałych mężczyzn trafiło do policyjnego aresztu. Od 34-latka przyjęto zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę - opowiada Słomski.

Mieli torturować, żeby odzyskać dług

Jak ustalili śledczy, mężczyzna mógł być przetrzymywany przez około 36 godzin.

- Materiał dowodowy przedstawia ponury obraz przestępstwa, którego dopuścili się podejrzani. Jak wynika z ustaleń policjantów, zatrzymani mieli pozbawić wolności 34-latka. W tym czasie mieli go przywiązywać do drzewa, zmuszać do kopania dołu, straszyć bronią, polewać benzyną, czy zamykać w kontenerze. Mężczyzna miał być także bity - wymienia Słomski.

Chcieli w ten sposób odzyskać rzekomy dług.

Zarzuty i areszt

Funkcjonariusze przeszukali samochód i firmę, którą prowadzi jeden z podejrzanych.

- Policjanci zabezpieczyli 2 sztuki broni, a także 11 mauserów wypełnionych olejem napędowym oraz cysternę, w której było ok. 10 tys. litrów oleju napędowego. Z tej racji, że było duże prawdopodobieństwo, iż paliwo to jest nielegalne, o sprawie powiadomiono KAS (Krajowa Administracja Skarbowa - red.), której funkcjonariusze pobrali próbki do badań - tłumaczy oficer prasowy.

Zatrzymani w wieku 30, 32 i 36 lat usłyszeli zarzuty, m.in. pozbawienia pokrzywdzonego wolności ze szczególnym udręczeniem. Grozi im za to więzienie na czas nie krótszy niż trzy lata.

Mężczyźni trafili na trzy miesiące do aresztu.

