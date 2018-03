Kobieta i jej 7-letni syn wpadli pod koła ciężarówki. Zginęli na miejscu





Tragiczny wypadek w okolicach Torunia. Matka z synem wysiedli z autobusu i chcieli przejść na drugą stronę jezdni. Zostali potrąceni przez samochód ciężarowy. Zginęli na miejscu.

Rogatki otwarte, auto wjeżdża na przejazd, pojawia się pociąg. Sekundy od tragedii Niebezpieczna... czytaj dalej » Policja dostała zgłoszenie o wypadku w miejscowości Zawały pod Toruniem (woj. kujawsko-pomorskie) o godzinie 8:30.

- Na drodze krajowej numer 10 doszło do zdarzenia drogowego. Wstępnie ustalono, że pojazd ciężarowy potrącił dwie osoby, w wyniku czego poniosły one śmierć na miejscu - mówi nadkom. Tomasz Bałuk, naczelnik wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Pod koła samochodu wpadła 39-letnia kobieta i jej 7-letni syn. Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy.

- Wszystko odbyło się poza przejściem dla pieszych, bo przejścia tutaj nie ma. Jednak mogli przechodzić w tym miejscu - tłumaczy naczelnik.

Teraz okoliczności wypadku wyjaśniać będzie prokuratura w Toruniu.

"Tu zawsze było niebezpiecznie"

Jak informuje Marcin Chmielewski z miejscowości Zawały, kobieta z synem wysiedli z autobusu i chcieli przejść na drugą stronę.

- Ona przynajmniej raz w tygodniu przyjeżdżała tu z synem do swojej mamy. Zawsze sprawdzała, kiedy ma powrotny autobus. Teraz, kiedy przechodzili, wyskoczyli prosto pod ciężarówkę - mówi Marcin Chmielewski.

Podkreśla, że już od dwóch lat starają się o to, żeby w tym miejscu powstało przejście dla pieszych.

- Tutaj dzieci chodzą do szkoły. To jest najgorsze miejsce do przechodzenia przez jezdnię. Nie ma ograniczenia prędkości, z jednej strony jest zakręt. Tylko czekaliśmy, kiedy jakaś tragedia się stanie. No i się stała - podsumowuje mężczyzna.

