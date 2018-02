Ksiądz oskarżony o molestowanie nastolatków





Śledztwo w sprawie molestowania chłopców na obozie harcerskim w Bieszczadach zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia wobec księdza z gdyńskiej parafii. Duchowny przyznał się do zarzucanych mu czynów. Obecnie przebywa w areszcie.

Ksiądz z jednej z gdyńskich parafii usłyszał pięć zarzutów związanych z molestowaniem dwóch podopiecznych. Trzykrotnie miał doprowadzić małoletniego poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej (art. 200. § 1 Kodeksu karnego), za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności, oraz dwukrotnie miał doprowadzić drugiego nastolatka do poddania się innej czynności seksualnej, wykorzystując stosunek zależności (art. 199. § 1), za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Obóz w Bieszczadach

Sprawa wyszła na jaw na początku lipca, po powrocie harcerzy z biwaku w Bieszczadach, który organizował oskarżony. Ksiądz jest harcmistrzem, często organizował wyjazdy z grupą młodzieży na obozy. Dwaj chłopcy po powrocie z wycieczki o wszystkim powiedzieli rodzicom. Matki zgłosiły sprawę śledczym.

- Duchowny, który pełnił na co dzień posługę w jednej z gdyńskich parafii, miał molestować dwóch nastolatków, w tym chłopca poniżej 15 roku życia – potwierdziła Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Prokuratorzy przesłuchali poszkodowanych w obecności sędziego i psychologa. Zdecydowali się na zatrzymanie księdza. – Podczas przesłuchania przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia – mówiła wtedy Wawryniuk.

Ksiądz w areszcie

Ksiądz trafił do aresztu, w którym przebywa do dziś.

W toku śledztwa okazało się, że do molestowania miało dochodzić jeszcze przed wyjazdem na obóz. Zarzuty zostały rozszerzone o nowe czyny, a ksiądz przyznał się także do nich.

Prokuratura Rejonowa w Gdyni poinformowała teraz, że zakończyła już postępowanie w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia.

