Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Filmowy bohater będzie miał swój pomnik

"Szef wszystkich szefów", czyli Krzysztof Jarzyna ze Szczecina to postać z komedii "Poranek kojota", która mocno zakorzeniła się w polskiej popkulturze. Postać ta, choć fikcyjna, będzie miała już niedługo swój pomnik w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Tak zdecydowali mieszkańcy miasta.

- Projekt budowy pomnika Krzysztofa Jarzyny wygrał w swojej kategorii w głosowaniu mieszkańców w budżecie obywatelskim. Zagłosowało na niego 1020 osób. Wyróżnił się kreatywnością i pomysłowością – ocenia Joanna Błaszczak, dyrektor Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin. To oznacza, że prawdopodobnie już w przyszłym roku pomnik powstanie i to w wyjątkowym miejscu – na szczecińskiej Łasztowni. – To tu bije serce miasta – uważa Błaszczak.

Dokładny koszt jeszcze nie jest znany, ale założono, że może przekroczyć 113,5 tysięcy złotych, bo taki limit wyznaczono.

Bloger z poczuciem humoru

- Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Taka humoreska. Ja na pewno przyjdę go zobaczyć – powiedział nam Paweł, mieszkaniec Szczecina. W podobnym tonie wypowiadali się inni. Ale nie wszyscy. - Są ważniejsze potrzeby w mieście – stwierdziła pani Monika - jedyna sceptyczna wobec idei pomnika podczas naszej sondy. Choć i ona po chwili dodała, że jest to pomysł "ciekawy".

Szczecinianie projektowi powiedzieli zdecydowane "tak", a co na to sam Krzysztof Jarzyna, czyli odtwórca tej roli - Edward Linde-Lubaszenko? – Nie mówię "nie" – powiedział w wideo zachęcającym do głosowania na ten pomysł.

Skąd idea? Zaproponował ją Paweł Krzych, szczeciński bloger. Dziś nie kryje satysfakcji, że to właśnie jego wniosek wygrał w głosowaniu. – Ja się bardzo cieszę, że projekt dostał odpowiednią liczbę głosów. Chciałoby się powiedzieć: makao i po makale – powiedział nam pomysłodawca pomnika.

Szef wszystkich szefów i hamaki

W szczecińskim budżecie obywatelskim na 2019 rok zaplanowano do wydania łącznie 9 milionów złotych. Pomysły mieszkańców podzielono na kilka kategorii. Projekt Krzycha wygrał w małych zadaniach dzielnicowych w Śródmieściu. W tej samej kategorii zrealizowany zostanie także pomysł zawieszenia hamaków w dwóch szczecińskich parkach.

"Poranek kojota" to polska komedia z 2001 roku, wyreżyserowana przez Olafa Lubaszenkę, prywatnie syna Edwarda Lindego-Lubaszenki. Główną rolę zagrał Maciej Stuhr. Film nie spotkał się z zachwytami krytyków, ale doceniła go publiczność. Wiele cytatów, postaci i grypsów z filmu na stałe weszła do polskiej popkultury.

