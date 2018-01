Koszalińscy lekarze uratowali życie jej synka. W podzięce zdecydowała, że zamiast kwiatów czy bombonierki da im w prezencie profesjonalną karetkę. Zorganizowała zbiórkę pieniędzy i szuka sponsorów.

- Impulsem dla mnie było to, że mój synek trafił w bardzo ciężkim stanie na OIOM w kwietniu ubiegłego roku i tam lekarze oraz pielęgniarki uratowali mu życie. Zdiagnozowano u niego sepsę – opowiada Aleksandra Stenka, pracująca matka trójki dzieci, a od niedawna współzałożycielka fundacji Marzenia do Spełnienia, która chce kupić karetkę dla koszalińskiego pogotowia.

Podczas ponad dwutygodniowego pobytu na ostrym dyżurze miała okazję przyjrzeć się ciężkiej pracy ratowników. – Widzieliśmy ich zaangażowanie. To naprawdę wyjątkowe osoby. Chciałam to docenić – twierdzi pani Aleksandra. Zapytała więc, czego oddział najbardziej obecnie potrzebuje? Na co można zbierać pieniądze? Usłyszała: na specjalistyczną karetkę.

Obecnie w Koszalinie jest 11-letni ambulans z przestarzałym sprzętem. Pełni on jednak bardzo ważną rolę – wykonuje nawet transporty noworodków będących w stanie zagrożenia życia i wykonuje transporty medyczne nawet do Szczecinka, Kołobrzegu czy Białogardu.

Już planuje kolejne akcje

Przy pomocy znajomych ze studiów pani Aleksandra założyła fundację i rozpoczęła zbiórkę pieniędzy. Najpierw w przedszkolu synka. – Matki upiekły ciasta, a dochód z ich sprzedaży trafił na konto fundacji – opisuje Stenka. Potem była zbiórka w liceum, plakaty na mieście, rozmowy z potencjalnymi sponsorami.

Na razie udało się zebrać 30 tysięcy złotych. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę krótki czas i niedoświadczenie pani Aleksandry, ale pieniędzy potrzeba dużo więcej. – Taka karetka z wyposażeniem kosztuje 700 tysięcy złotych.

Koszalinianka nie traci jednak wigoru i wylicza, że, gdyby każdy mieszkaniec regionu wpłacił 5 złotych, to wystarczyłoby na zakup ambulansu. Na razie w szpitalach i przychodniach w Koszalinie mają pojawić się puszki. – Wierzymy, że się uda – mówi nam Stenka i już planuje, na co może zbierać, gdy już zakupi karetkę.

