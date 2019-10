Z łomami weszli do jubilera, rozbili gabloty i uciekli z biżuterią. Wyrok

Foto: KMP Koszalin Video: tvn24

Wyrok ws. napadu w Koszalinie

4.10| - Oskarżeni weszli do sklepu, było to zdarzenie nagłe, szybkie. Jeden z nich zaczął rozpylać gaz, pozostali tłukli witryny. Wszystko trwało kilka minut, jak nie sekundy. Zabrali biżuterię i odjechali - tak napad na jubilera opisywała sędzia Monika Rutkowska – Żebryk z Sądu Rejonowego w Koszalinie. W piątek oskarżeni usłyszeli wyroki od sześciu do siedmiu lat.

