Policja: mężczyzna ciągnął 11-latkę w stronę lasu. Zauważył ich znajomy rodziny

Ruszył proces w sprawie uprowadzenia 12-letniej Amelii

Dziewięć miesięcy temu mieli wciągnąć dziewczynkę do samochodu i więzić przez ponad trzy godziny. Dla prokuratury to zbrodnia, dla 12-latki - trauma na całe życie. Jeden z oskarżonych to recydywista, za skatowanie dziecka trafił już wcześniej do więzienia. Wyszedł warunkowo przed końcem kary.

