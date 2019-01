Koszalin opłakuje Julię, Karolinę, Amelię, Wiktorię i Małgorzatę





Trwa żałoba po śmierci pięciu 15-latek. Zmarły podczas pożaru, który wybuchł przy escape roomie, gdzie świętowały urodziny jednej z nich. "Nie może się Bogu podobać to, co się stało" – powiedział podczas mszy świętej biskup Edward Dajczak.

- One były nierozłączne – twierdzą osoby, które znały dziewczynki. Chodziły do jednej klasy w Gimnazjum nr 9 w Koszalinie, były najlepszymi przyjaciółkami. W escape roomie miały świętować urodziny jednej z nich i dobrze się bawić. Wszystkie zginęły od zatrucia tlenkiem węgla w pożarze, do którego doszło w piątek, po 17 w budynku przy ulicy Piłsudskiego 88.

Zatrzymano jedną osobę w sprawie śmierci nastolatek w escape roomie W sprawie śmierci... czytaj dalej » Poważnie poparzony został także pracownik escape roomu, który utrzymywany jest w stanie śpiączki farmakologicznej w szpitalu w Gryfinie. Policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie.

Smutek w mieście

Niedzielę władze miasta ogłosiły dniem żałoby. Odwołane są wszystkie wydarzenia kulturalne – Bałtycki Teatr Dramatyczny zrezygnował też z wystawienia sobotniej premiery sztuki "Kolacja dla głupca".

Odwołano także orszak Trzech Króli.

- Bogu nie może podobać się śmierć tych pięciu naszych sióstr. Nie taki miał plan – mówił biskupo diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak w homilii, podczas niedzielnej mszy świętej, którą w katerze sprawował w intencji zmarłych 15-latek.

- Dzisiaj doświadczamy czegoś, co jest niepojęte. Życie również wygląda tak, tak niesamowicie, niewyobrażalnie, nie do pojęcia. (…) Stajemy w tej tajemnicy ludzkiej bezradności – kontynuował.

Prokuratura: przyczyną pożaru w escape roomie był gaz, dziewczynki zmarły w wyniku zatrucia czadem Koszalin jest w... czytaj dalej » - Obdarował ich pięknie. Cechami, radością, wspaniałością. Angażowały się dziewczyny we wszystko, co jest piękne. Dziewczęta wchodziły w ten świat. Nie może się Bogu podobać to, co się stało. Nie godzi się na naszą śmierć, dlatego nas pociąga w zmartwychwstanie. (…) Amelia, Gosia, Julia, Karolina, Wiktoria są tu z nami – powiedział biskup.

Modlitwa na miejscu tragedii

Biskup Dajczak poprosił także o to, by pamiętać o "Radosławie, który zrobił wszystko, co mógł" (poparzony pracownik escape roomu – PAP). – Dzisiaj cierpi sam, gdzieś tam w szpitalu, daleko, poparzony. Nie wolno nam o ludziach nie pamiętać – zaznaczył Dajczak.

Datki zebrane na tacę podczas mszy przeznaczone będą na pomoc rodzinom ofiar.

O 17, w godzinie tragedii, przed miejscem, do której do niej doszło, biskup z ludźmi dobrej woli odmówi Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Służby prasowe kurii biskupiej poinformowały o możliwości przynoszenia białych kwiatów oraz zniczy, które będzie można złożyć w tym miejscu.

