Miał zaatakować i molestować 12-latkę w lesie. Policja publikuje portret pamięciowy mężczyzny





Nieznajomy mężczyzna zaatakował 12-latkę w lesie w Garczynie (Pomorskie). - Zrzucił ją z roweru i - jak wynika z relacji dziewczynki - dopuścił się wobec niej innej czynności seksualnej - mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Śledczy opublikowali portret pamięciowy sprawcy.

Trzy podejrzenia molestowania nastolatek w szpitalu. Kontrola: największy problem to przepełnienie Pomorski Urząd... czytaj dalej » Do ataku miało dojść pod koniec lipca.

- Dziewczynka jechała rowerem. Na odcinku leśnym została zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę - mówi prokurator Wawryniuk.

Jak dodaje, 12-latce udało się obronić.

- Zrzucił ją z roweru. Z relacji dziewczynki wynika, że dopuścił się wobec niej innej czynności seksualnej. Na szczęście nic więcej się nie wydarzyło. Dziewczynka się obroniła, natomiast sprawca uciekł - tłumaczy prokurator.

Portret pamięciowy

Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie doprowadzenia małoletniej poniżej 15 roku życia do innej czynności seksualnej. Grozi za to kara od 2 do 12 lat więzienia.

Śledczy, na podstawie zeznań nastolatki, sporządzili portret pamięciowy sprawcy. Jak ustalili, jest to mężczyzna w wieku około 40 lat o wzroście około 175 cm.

Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numerem 112.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie Śledczy sporządzili portret pamięciowy mężczyzny

Źródło: Maps Google Do ataku miało dojść w Garczynie

