Albi, Bianka, Białka, Kokosanka lub Śnieżynka. Propozycje imion dla jedynej pingwinicy albinoski

Albi, Białka, Bianka, Kokosana lub Śnieżynka. To pięć propozycji imion pracowników Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego dla pingwina... czytaj dalej »

Odtwórz: "Wykorzystanie stosunku zależności", a nie "gwałt w komisariacie". Ale policjant i tak trafi do więzienia

wczoraj, 12:37

Odtwórz: Oglądają i pakują do torby. Szukają ich w sprawie kradzieży kosmetyków

Spokojnie wchodzą do sklepu. Mężczyzna podchodzi do regałów, pewnie bierze coś z półki i wkłada do torby. Kobieta idzie dalej,... czytaj dalej »