Znalazł broń podczas wykopalisk, strzelił do żony. Jest wyrok





50-letni Wacław W. został skazany prawomocnie za postrzelenie swojej żony. W więzieniu ma spędzić nie dziesięć, a cztery lata - to o sześć mniej niż chciał sąd pierwszej instancji.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok w sprawie Wacława W., który w lesie pod Kołobrzegiem postrzelił swoją żonę w szyję. Apelację złożył obrońca mężczyzny i okazała się ona skuteczna. Sędzia obniżył wyrok mężczyźnie z 10 do 4 lat w porównaniu z tym wydanym przez I instancję.

Sędzia Stanisław Kucharczyk wskazywał, że kara była niewspółmiernie wysoka, bo mężczyzna zapobiegł śmierci kobiety. - Sąd błędnie zakwalifikował zachowanie oskarżonego jako usiłowanie zabójstwa. Wrócił na miejsce zdarzenia i zapobiegł śmierci żony – wyjaśnił Kucharczyk i dodał, że mężczyzna wyraził skruchę. Sąd zmienił zarzut na naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powyżej 7 dni (art. 157 Kodeksu karnego).

Sam Wacław W. również zabrał głos w trakcie rozprawy. - Czas sprawił, że widzę wszytko inaczej. Rozumiem, że za ten czyn powinienem być ukarany – powiedział.

Kłótnia, a potem strzały

Do zdarzenia doszło 22 października 2017 roku w Lesie Charzyńskim przy trasie Kołobrzeg – Ząbrowo. Małżeństwo jechało samochodem. Para miała się pokłócić, a kobieta zagrozić odejściem. Wtedy mężczyzna zatrzymał się na leśnej drodze. Tu Wacław W. miał szarpać swoją 36-letnią żonę, przewrócić ją na ziemię i wtedy strzelić do niej dwa razy. Pierwszy strzał był niecelny. Drugi trafił ją w okolice karku.

Kobieta obficie krwawiła. Mężczyzna zawiózł ją do szpitala, a potem zniknął. – Policja szukała go kilka godzin. Wreszcie znaleziono go w Kołobrzegu na Osiedlu Ogrody. Odmówił składania zeznań i przyznał się tylko do nielegalnego posiadania broni – informował nas wówczas Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Śledczy nigdy nie zaleźli narzędzia zbrodni – mężczyzna wyrzucił broń. Przyznał, że znalazł ją kilka lat wcześniej podczas wykopalisk. Zabezpieczone zostały natomiast łuski amunicji.

Służył w jednostkach specjalnych

Prokuratorzy zakwalifikowali to przestępstwo jako próbę zabójstwa, a Sąd Okręgowy w Koszalinie w lipcu tego roku przyznał im rację. - Nie ulega wątpliwości, że oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojej żony. Przesądza o tym użycie broni palnej. Strzelanie w kierunku głowy jest śmiertelnie niebezpieczne. Nie ulega wątpliwości, że oskarżony tę świadomość miał, zważywszy na jego przeszłość – służbę w jednostkach specjalnych – tak sędzia Jacek Matejko uzasadniał wyrok I instancji. Kara została jednak złagodzona ze względu na to, że mężczyzna zawiózł kobietę do szpitala, dzięki czemu przeżyła.

Wacław W. w 2016 roku był już skazany za podstępne zabiegi przeciwko żonie. Zawiadomił wtedy policję, że jego małżonka ma narkotyki, ale okazało się, że to on je podrzucił.

