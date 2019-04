Pięć nieudanych włamań do bankomatów i wpadka w ręce policji

Foto: KPP w Kołobrzegu Video: tvn24

Nieudana próba włamania. Włamywacz utknął w szybie...

04.04 | Włamywacz-fajtłapa. Ratować musiała go policja i straż pożarna. Utknął w szybie wentylacyjnym, kiedy próbował obrabować jedno ze szczecińskich mieszkań. Nie było łatwo go uwolnić. Nie nacieszy się jednak wolnością, bo za usiłowanie włamania grozi mu do 10 lat więzienia.

»