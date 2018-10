Myśliwy postrzelił kobietę. "Nie ma podstaw do aresztowania"





Kobieta postrzelona podczas jazdy samochodem Foto: tvn24 Kobieta postrzelona podczas jazdy samochodem 4.10| Kobieta jechała swoim samochodem w spokojnej okolicy. Nagle blachę auta przebił pocisk i trafił 36-latkę w nogi. Udało jej się zapanować nad samochodem i nie doszło do wypadku. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że w momencie, kiedy kobieta została postrzelona w niedalekiej odległości trwało polowanie -mówi kom. Mirosława Rudzińska ze szczecińskiej policji. Zatrzymano już podejrzanego. Usłyszał zarzuty zobacz więcej wideo »

Foto: tvn24 | Kobieta jechała drogą obok lasu, gdzie trwało polowanie

Miał podczas polowania postrzelić kobietę prowadzącą samochód. Kołobrzeska prokuratura poinformowała, że nie wniesie do sądu o tymczasowy areszt wobec myśliwego.

- Nie wnosiliśmy o tymczasowy areszt z uwagi na to, że podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył obszerne wyjaśnienia. Nie było też przesłanek wynikających z kodeksu postępowania karnego, bo zarzucany podejrzanemu czyn zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności – powiedziała w piątek PAP prokurator rejonowa w Kołobrzegu, Barbara Stolińska-Filipczak.

Jechała samochodem, została postrzelona. "W niedalekiej odległości trwało polowanie" Jechała... czytaj dalej » Dodała, że w tym przypadku nie ma obawy matactwa czy ukrywania się przez podejrzanego, bo to człowiek zameldowany na stałe w powiecie kołobrzeskim.

Kula przebiła karoserię

Podejrzany w czwartek usłyszał zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku zdrowia pokrzywdzonej. Zatrzymany został przez policję dzień wcześniej.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 22 w miejscowości Bezpraw pod Kołobrzegiem. Mężczyzna, który brał udział w polowaniu miał przypadkowo postrzelić 36-letnią kobietę, jadącą samochodem pobliską drogą. Kula przebiła karoserię samochodu i raniła jej nogi.

- Pacjentka opowiadała, że jadąc samochodem, poczuła ból w kończynach. Zatrzymała się. Okazało się, że doznała ran postrzałowych - mówi dr Jacek Goliński, ordynator oddziału chirurgii ogólnej Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu, gdzie przebywa kobieta.

Kula trafiła w prawe podudzie i lewe udo. - Usunęliśmy pocisk z uda lewego - tłumaczy Goliński.

Życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Za kilka dni będzie mogła wyjść ze szpitala.

