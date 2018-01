Video: TVN24 Gdańsk

Policjanci: motyw działania dla nas jest nielogiczny

08.11 | Miał wykradać ludzkie szczątki z grobów co najmniej od 10 lat. Szczegóły przestępstw skrupulatnie zapisywał. Sześć zarzutów związanych z bezczeszczeniem miejsc pochówku ma usłyszeć dziś 54-letni mieszkaniec Gdańska. To on, zdaniem policji, odpowiada za ostatnią serię kradzieży zwłok na Pomorzu.

