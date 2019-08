Zakopali się samochodem na plaży, musiał wyciągnąć ich traktor

Foto: Bartek4ngo / Kontakt 24 Video: tvn24

Desant amfibii na plażę w Ustce

07.06 | Wszystko odbywa się w ramach ćwiczeń BALTOPS, czyli dorocznego największego treningu flot NATO na Bałtyku. Ich stałym elementem są desanty na plaże. Większość wybrzeża Bałtyku bardzo zachęca do takich operacji, ponieważ brakuje tu naturalnych przeszkód w postaci skał czy bagien. Łagodne piaszczyste plaże to idealne miejsca do wyjścia na ląd. Na pokładzie amerykańskiego okrętu dowodzenia USS Mount Whitney był reporter TVN24 Adam Krajewski i z bliska obserwował przebieg manewrów.

