Były kandydat na prezydenta jako bezrobotny dostaje dotację. "To zupełnie normalne"

Kacper Płażyński, gdański radny PiS, dziwi się zainteresowaniu mediów wokół przyznaniu mu jako bezrobotnemu 20 tysięcy złotych dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. - Nie robię niczego złego - podkreśla. Przekonuje, że świadczy to o jego przedsiębiorczości.

Jak już informowaliśmy wcześniej, "Gazeta Wyborcza" podała w środę, że gdański radny Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii na prezydenta miasta w jesiennych wyborach samorządowych, Kacper Płażyński, zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku jako osoba bezrobotna, a następnie, z powodzeniem, wystąpił o przyznanie dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.

Płażyński nie odpowiedział na pytania dziennikarzom "Wyborczej", ale zgodził się na rozmowę z reporterem TVN24 Danielem Stenzlem.

Przedsiębiorczy samorządowiec

- Otrzymałem 20 tysięcy złotych zgodnie z prawem, dopełniając wszystkie wymogi formalne, tak samo jak wielu innych adwokatów, którzy składają takie wnioski o dofinansowanie pierwszej działalności gospodarczej z budżetu unijnego. To zupełnie normalne - skomentował sytuację polityk PiS.

Jego zdaniem to nic nagannego i niezwykłego. - Zadziwia mnie to, że "Wyborcza" robi z tego sensację, nie dostrzegając, że w Gdańsku jest naprawdę bardzo wiele rzeczy nagannych, niedobrych, którymi mogłaby się zająć - uważa radny. - Rozumiem, że politykom Prawa i Sprawiedliwości nie wolno w sposób legalny występować o środki, które są dostępne dla każdego Polaka - dodał.

Płażyński wskazał także, że wystąpienie o dotację świadczy o nim pozytywnie. - To, że ja prowadzę swoją działalność gospodarczą, a właśnie nie jestem zatrudniany u kogoś, czy w spółkach Skarbu Państwa, działam na swój rachunek, to ja myślę, że to świadczy o mojej przedsiębiorczości, tak samo jak o tysiącach innych przedsiębiorczych ludzi w Polsce – mówił w wywiadzie z nami.









"Ja nie robię niczego złego"

Gdy nasz reporter Daniel Stenzel uzasadniał zainteresowanie mediów tematem dotacji tym, że mieszkańcy Gdańska mogą być zainteresowani, że były kandydat na prezydenta miasta, obecny radny, musi w ten sposób starać się o dofinansowanie, Płażyński się zirytował. - Panie redaktorze, to, co pan mówi, te tezy, które pan przedstawia są absurdalne i jednak nastawione na to, żeby przedstawić mnie w bardzo negatywnym świetle. Ja nie robię niczego złego. Ja robię to samo, co każdy młody człowiek, każdy, kto rozpoczyna swoją pierwszą działalność gospodarczą - odpowiedział.

- Dlaczego nie miałbym korzystać, tak samo jak każdy, ze środków, które, tak, należą mi się, tak samo jak każdemu innemu, jeżeli spełnia przewidziane w przepisach prawa przesłanki. To znaczy, że nie mam korzystać też ze zmniejszonego dzięki Prawu i Sprawiedliwości VAT-u dla przedsiębiorców, którzy dopiero co zaczynają? - pytał przewrotnie polityk.

Płażyński przypomniał także swoją obietnicę wyborczą, że nie wróci do pracy w spółkach Skarbu Państwa, a przejdzie do sektora prywatnego. Ta sytuacja jest elementem tego przejścia. Pod koniec kwietnia 2018 roku, w związku z kandydowaniem w wyborach na prezydenta Gdańska, Płażyński zrezygnował z pracy w spółce skarbu państwa Energa SA w Gdańsku, gdzie był kierownikiem w pionie do spraw korporacyjnych.

Kancelaria Kacpra Płażyńskiego

"Wyborcza" w swoim artykule poinformowała, że zarejestrowany jako bezrobotny Płażyński miał otrzymać "kwotę zbliżoną do 20 tysięcy złotych na otwarcie swojej kancelarii prawnej". To środki z Programu POWER, czyli Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Jak czytamy w "GW", na początku lutego były kandydat na prezydenta Gdańska zarejestrował swoją działalność gospodarczą pod nazwą "Kancelaria Adwokacka Adwokat Kacper Płażyński".

Trójmiejski polityk PiS w tym roku skończy 30 lat. Jest synem polityka Macieja Płażyńskiego, który zginął w katastrofie w Smoleńsku, a który był jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej. Później jednak startował do parlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości.

