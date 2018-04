Obecny prezydent Gdańska o kandydacie PiS: jedyny atut to nazwisko po ojcu





Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska jest prawnik Kacper Płażyński - poinformował w czwartek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Kaczyński przedstawił kandydatów PiS na prezydentów największych miast Prawo i... czytaj dalej » Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listę kandydatów na prezydentów dużych miast. W Gdańsku kandydować będzie Kacper Płażyński.

Kandydaturę Płażyńskiego popierał Janusz Śniadek, szef PiS na Pomorzu.

Kacper Płażyński ma 29 lat. Jest młodszym synem Macieja Płażyńskiego, marszałka Sejmu, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Do PiS przystąpił w 2015 roku, po wygranych przez partię wyborach parlamentarnych. Od czerwca 2017 roku pełni kierownicze stanowisko w spółce Energa.

Kandydaci na prezydenta Gdańska

O urząd prezydenta Gdańska starać się będzie ponownie także Paweł Adamowicz, bezpartyjny, przez lata popierany przez Platformę Obywatelską. W najbliższych wyborach na wsparcie PO liczyć jednak nie może. Informację o kandydowaniu Adamowicz opublikował w mediach społecznościowych w lutym tego roku.

Na pytanie reportera TVN24, czy obawia się kandydata Platformy odpowiada: - Myślę, że główna oś walki będzie między Pawłem Adamowiczem a Kacprem Płażyńskim.

Prezydent nie jest zaskoczony kandydaturą PiS.

- Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzało w ostatnim czasie w Gdańsku badanie opinii publicznej. Zbadali nośność, odbiór nazwiska i pewnie to zdecydowało. Bo to jest w sumie pierwszy i jedyny atut kandydata, czyli nazwisko po ojcu - ocenia Adamowicz.

Kacper Płażyński, obecny prezydent Paweł Adamowicz oraz posłanka Nowoczesnej Ewa Lieder to oficjalnie zgłoszeni do tej pory kandydaci na prezydenta Gdańska. Swojego kandydata nie ogłosiła jeszcze Platforma Obywatelska. Niewykluczone, że jeśli PO i Nowoczesna zdecydują się na wspólny start w wyborach samorządowych, to Lieder ustąpi na rzecz przedstawiciela PO albo to ona sama będzie wspólnym kandydatem Platformy i Nowoczesnej.

Sławomir Neumann, lider pomorskiej PO powiedział w czwartek, że prezentacji kandydata można spodziewać się po weekendzie majowym.

- Sytuacja się nie zmieniła. Cały czas mamy trzy zgłoszenia: Agnieszki Pomaskiej, Ewy Lieder i Jarosława Wałęsy. Myślę, że decyzja zapadnie tak, jak zakładaliśmy - na przełomie kwietnia i maja, a ogłosimy ją po długim weekendzie - powiedział Neumann.

